«Χρυσό» το On Trade Sales της ΧΗΤΟΣ στα Sales Excellence Awards 2025

Gold Award για την επιτυχημένη διείσδυση και ανάπτυξη στην αγορά εστίασης.

Μία σημαντική διάκριση απέσπασε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο των Sales Excellence Awards 2025, αποσπώντας το Gold Βραβείο στην κατηγορία «Βιομηχανία - Χονδρεμπόριο Καταναλωτικών Προϊόντων (FMCG) - Βιομηχανία Νερού».

Η βράβευση αφορά τη Διεύθυνση Πωλήσεων, κανάλι on Trade, επιβραβεύοντας την καινοτόμο στρατηγική, την εμπορική αποτελεσματικότητα και τη δυναμική ανάπτυξη της ομάδας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Την απονομή του βραβείου, στον Άγγελο Μαλλίνη, Head of On Trade της ΧΗΤΟΣ, και επικεφαλής της βραβευμένης ομάδας έκανε ο Αλέξιος Ζητρίδης, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί τιμή και ταυτόχρονα ευθύνη για όλη την ομάδα On Trade. Αντανακλά τη σταθερή μας δέσμευση στην ποιότητα, την εμπορική ευελιξία και την καινοτομία που οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον όπως η αγορά εστίασης, στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας, μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή λειτουργία τους. Η βράβευση αυτή ανήκει σε κάθε μέλος της ομάδας μας και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε με πάθος και στρατηγική προσήλωση.» - Άγγελος Μαλλινης, Head On Trade.



Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση της ΧΗΤΟΣ, στην αριστεία, την καινοτομία και τη δυναμική ανάπτυξη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον. Αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής συνέπειας και της αποτελεσματικότητας της ομάδας Πωλήσεων On Trade, η οποία ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις της αγοράς εστίασης, δημιουργώντας ουσιαστική αξία τόσο για την εταιρία όσο και για τους συνεργάτες της.

Η βράβευση συνδέεται άμεσα με το όραμα της ΧΗΤΟΣ να παραμένει πρωτοπόρος στον κλάδο της, επενδύοντας στους ανθρώπους της, στην τεχνογνωσία και σε υπεύθυνες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρίας για συνεχή αναβάθμιση της εμπορικής της παρουσίας, με έμφαση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την πελατοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη συνολική της πορεία.