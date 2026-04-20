Σαράντης: Στα 23,3 εκατ. τα ΕΒΙΤDA το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση των καθαρών πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε το πρώτο τρίμηνο 2026, «υποστηριζόμενες από βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα και εποχικότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εισηγμένη.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το α’ τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €147,1εκ. έναντι €141,9εκ. το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένες κατά 3,7%, υποστηριζόμενες από βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, με αυξημένη συμβολή των προϊόντων αντηλιακής προστασίας, σε συμφωνία με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, καθώς και από την εποχική επίδραση του Πάσχα.

Σημαντική άνοδος των EBITDA και EBIT ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εστίασης στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €23,3εκ. σε σύγκριση με €19,4εκ. το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 19,9%.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,8% (έναντι 13,7% το α’ τρίμηνο 2025) αυξημένο κατά 214 μονάδες βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €17,5εκ. το α’ τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 18,2%, σε σύγκριση με το EBIT α’ τριμήνου 2025 που είχε διαμορφωθεί στα €14,8εκ.

Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,9% το α’ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με 10,4% το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένο κατά 147 μονάδες βάσης, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την εστίαση στην ανάπτυξη των κατηγοριών που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και τη συνετή διαχείριση κόστους.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό €5,5 εκ. στις 31 Μαρτίου 2026 (έναντι καθαρής ταμειακής θέσης €5,7 εκ. στις 31 Μαρτίου 2025, η οποία είχε ενισχυθεί από την είσπραξη δόσης €20,6 εκ. από την Estée Lauder. Η τελική δόση αναμένεται τον Ιανουάριο του 2028.)

Πρόοδος στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων:

Επιτυχής υλοποίηση του Go-live του δεύτερου κύματος χωρών στο SAP S/4HANA (Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια) τον Ιανουάριο 2026.

Οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αρχίζουν ήδη να αποδίδουν, συμβάλλοντας σε βελτιώσεις της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η διεθνής ανάπτυξη συνεχίζεται, με την περαιτέρω διείσδυση της μάρκας Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, ενώ στρατηγική προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αγορά των ΗΠΑ.

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026:

«Το πρώτο τρίμηνο, καταγράφουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το 2026, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, πετύχαμε αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας μας, συνοδευόμενη από περαιτέρω ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους.

Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη συνεπή και πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, η οποία υποστηρίζεται από ένα βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, τη συνεχή βελτιστοποίηση της δομής κόστους και από τα πρώτα οφέλη που προκύπτουν από τις πρόσφατες επενδύσεις μας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την εστίαση στις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, προχωρώντας στην επέκταση του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα, για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παραγωγική μας δυναμικότητα στην κατηγορία προϊόντων Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας.

Παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά μας να επιτύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη το 2026, συνεχίζοντας την υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας."