Στρατηγική συνεργασία QnR με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε μια πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας, ο Όμιλος Quality & Reliability (QnR) και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχωρούν στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης που συνδέει ουσιαστικά την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της αγοράς. Με τη σημαντική συμβολή της Alexander Moore - SAP Partner και μέλους του Ομίλου QnR, το πρόγραμμα διαμορφώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση σε εφαρμοσμένη γνώση και άμεση αξιοποίηση σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία υλοποιείται μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος επιμόρφωσης «Εκπαίδευση στο SAP Business One: Ο Δρόμος προς την Εξειδίκευση στο ERP», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ουσιαστική κατάρτιση σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα φοιτητών, αποφοίτων και επαγγελματιών. Η εκπαίδευση παρέχεται εξ αποστάσεως, συνδυάζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη κατάρτιση στις βασικές λειτουργίες του SAP Business One, καθώς και εφαρμογές σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποίηση, να εξοικειωθούν με ERP συστήματα και να αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον Όμιλο QnR, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας έξι εβδομάδων (20 Απριλίου - 10 Ιουνίου 2026), με περίοδο αιτήσεων από 10 Μαρτίου έως 8 Απριλίου, προσφέροντας πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την Alexander Moore - SAP Partner. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο https://lll.uop.gr και στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου, Αντιπρόεδρος της QnR, δήλωσε: «Στον Όμιλο QnR, η ανάπτυξη της νέας γενιάς επαγγελματιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Επενδύουμε και διαμορφώνουμε ενεργά τις συνθήκες όπου η γνώση συναντά την πράξη και μετατρέπεται σε πραγματική επαγγελματική προοπτική. Μέσα από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ανοίγουμε τον δρόμο σε νέους ανθρώπους, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα, να αποκτήσουν εξειδίκευση σε τομείς με πραγματική ζήτηση, όπως τα ERP-SAP συστήματα.

Κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι θεωρητική, αλλά ουσιαστική: μέσα από πρακτική εξάσκηση και συμμετοχή σε πραγματικά έργα - δίνοντας στους υποψηφίους τη γνώση και τα εφόδια να χτίσουν με ουσιαστικούς όρους τη δική τους επαγγελματική πορεία».

Ο Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Αναστασίου δήλωσε:

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τον Όμιλο QnR αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος SAP Business One, παρέχουμε στους συμμετέχοντες σύγχρονες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε έναν τομέα υψηλής ζήτησης. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον ρόλο του Πανεπιστημίου ως φορέα καινοτομίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την ψηφιακή οικονομία.»

Ο Αλέξανδρος Καραδημητρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Alexander Moore, δήλωσε:

«Στην Alexander Moore, μέλος του Ομίλου Quality & Reliability, λειτουργούμε με ξεκάθαρη στόχευση: να συνδέουμε άμεσα την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Το SAP Business One αποτελεί βασικό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, και μέσα από το πρόγραμμα αυτό μεταφέρουμε πρακτική εμπειρία από ενεργά έργα ERP, με στόχο άμεση εφαρμογή. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου, επενδύουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών που μπορούν να ενταχθούν γρήγορα σε παραγωγικά περιβάλλοντα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των οργανισμών».