Campari: Κατασχέσεις 1,3 δισ. ευρώ για φοροδιαφυγή - Ισχυρές πιέσεις για τη μετοχή

Πτώση 6% στην μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση της από τον Απρίλιο σημειώνει η μετοχή της Campari, καθώς Ιταλοί εισαγγελείς διέταξαν την Παρασκευή την κατάσχεση περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε μετοχές από την μητρική του Ομίλου, Lagfin.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν 5,3 δισ. ευρώ μη δηλωθέντα έσοδα, για τα οποία η Lagfin δεν κατέβαλε τον λεγόμενο “exit tax”, δηλαδή τον φόρο που επιβάλλεται σε εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Η Lagfin διεμήνυσε ότι πάντα «ενεργούσε με τον πιο σχολαστικό σεβασμό όλων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών». Στη φορολογική διαμάχη, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, «δεν έχει ποτέ εμπλακεί με κανέναν τρόπο ο Όμιλος Campari».

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου είχαν ξεκινήσει ποινική έρευνα πέρυσι, μετά από ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza), οι οποίοι αποκάλυψαν περίπου 1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητους φόρους για την περίοδο 2018–2020. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στην εισαγγελία της Μόντσα.

Η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να αυστηροποιήσει την επιβολή των κανόνων σε εταιρείες που αναδιαρθρώνονται και μετεγκαθίστανται για φορολογικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα εντείνονται οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι των διασυνοριακών συγχωνεύσεων όπου μεταφέρονται πολύτιμα assets στο εξωτερικό.

«Ενώ δεν υπάρχει άμεσος ουσιώδης αντίκτυπος στις οικονομικές καταστάσεις της Campari ή στις δραστηριότητες του ομίλου, η κατάσχεση των μετοχών που κατέχει η Lagfin θα μπορούσε να αποτελέσει ζήτημα για την ίδια την Campari καθώς δυσφημίζεται το brand της διεθνώς», επεσήμανε η αναλύτρια της Banca Akros, Πάολα Σαγκλιέτι.