AKTOR: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Ελλάδα οι ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR.

Συγκεκριμένα, στον απόηχο της παράδοσης του νέου Αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου από τον Όμιλο AKTOR, υλοποιήθηκαν δράσεις για την Οδική Ασφάλεια σε Γαστούνη και Κάτω Αχαΐα την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, οι οποίες προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», που επιτρέπει την ασφαλή εμπειρία των κινδύνων στο δρόμο και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, όπως:

- Προσομοιωτής ανατροπής οχήματος: δείχνει τις επιπτώσεις μιας ανατροπής και τη σωτήρια λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σημασία της χρήσης της σε κάθε μετακίνηση.

- Προσομοιωτής πρόσκρουσης: επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν με ασφάλεια τη δύναμη μιας σύγκρουσης ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η σωστή πρόσδεση και η πρόληψη.

- Γυαλιά προσομοίωσης μέθης και κόπωσης: αποτυπώνουν με ρεαλιστικό τρόπο την αλλοίωση της κρίσης και του χρόνου αντίδρασης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κόπωσης, ενισχύοντας την κατανόηση του κινδύνου της οδήγησης σε τέτοιες συνθήκες.



Οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό υλικό και συνομίλησαν με τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. για ζητήματα πρόληψης και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών όλων των ηλικιών σε ζητήματα ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς και πρόληψης τροχαίων δυστυχημάτων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων για την Οδική Ασφάλεια που υλοποιείται σε Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε σχετικά: «Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαστούνη και στην Κάτω Αχαΐα σηματοδοτούν την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας του Ινστιτούτου μας με τον Όμιλο AKTOR, με κοινό στόχο μας την καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαλεία που ευαισθητοποιούν και παρακινούν για υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, δίνουμε σε πολίτες όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να αντιληφθούν στην πράξη πόσο πολύτιμη είναι η πρόληψη. Η Οδική Ασφάλεια μας αφορά όλους, χτίζεται μέσα από την παιδεία και την ενημέρωση και αντανακλάται σε κάθε οικογένεια, κάθε κοινότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή που πρέπει να προστατεύεται».

Ο Όμιλος AKTOR, ο οποίος συμμετέχει τόσο στην εταιρεία παραχώρησης Ολυμπία Οδός όσο και στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ομώνυμου αυτοκινητοδρόμου, παρέδωσε τον Αύγουστο του 2025 το τμήμα Καραίικα – Γαστούνη του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου – Πύργου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα.

