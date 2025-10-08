BMW: Μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2025 λόγω Κίνας και δασμών

Οι μετοχές της BMW υποχώρησαν έως και 7% σήμερα, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών μοντέλων μείωσε την πρόβλεψή της για τα κέρδη του 2025, επικαλούμενη καθυστερήσεις στις επιστροφές τελωνειακών δασμών στις ΗΠΑ και τη Γερμανία και τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Κίνα, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μειώνουν τις προοπτικές της.

Απώλειες έως και 7% καταγράφει στις συναλλαγές της Τετάρτης η μετοχή της BMW, αφού η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε την πρόβλεψή της για τα κέρδη του 2025, επικαλούμενη καθυστερήσεις στις επιστροφές τελωνειακών δασμών στις ΗΠΑ και τη Γερμανία και τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Κίνα, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μειώνουν τις προοπτικές της.

Η γερμανική εταιρεία δήλωσε αργά χθες ότι αναμένει τα κέρδη προ φόρων θα μειωθούν ελαφρώς φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ένα σταθερό αποτέλεσμα σε σχέση με το 2024, αναφέρει το Reuters.

«Τα νέα για τους δασμούς είναι απογοητευτικά, ειδικά δεδομένης της προσδοκίας μας ότι η BMW θα μπορούσε να είναι σε καλή θέση όσον αφορά τους δασμούς έναντι των ανταγωνιστών της», ανέφεραν οι αναλυτές της RBC για την αυτοκινητοβιομηχανία, της οποίας το μεγαλύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Γερμανίας.

Επικαλούμενη καθυστερήσεις στα τελωνεία, η BMW μείωσε στο μισό τις προσδοκίες για ταμειακή ροή από την αυτοκινητοβιομηχανία της σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και περιόρισε την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους για την επιχείρηση σε 5-6% από 5-7%.

Η BMW ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενώ οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις στην Κίνα ήταν κάτω από τις προσδοκίες. Οι μετοχές της επίσης πολυτελούς γερμανικής μάρκας Mercedes Benz - η σημαντικότερη ανταγωνίστρια της BMW - η οποία επίσης ανέφερε την Τρίτη μείωση των πωλήσεων λόγω δασμών και αδυναμίας στην Κίνα, μειώθηκαν κατά 3,5%, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η BMW αναμένει τώρα μια μικρή μείωση στα κέρδη του ομίλου προ φόρων, αναθεωρώντας τις προηγούμενες προβλέψεις της που προέβλεπαν ότι τα κέρδη θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Οι μετοχές της BMW υποχώρησαν και μετά από σχόλια ανωτάτων στελεχών της εταιρείας στην έκθεση αυτοκινήτου IAA 2025 που εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς, τις αποζημιώσεις των αντιπροσώπων στην Κίνα και τις χαμηλές πωλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας.

Η BMW ανακοίνωσε ότι οι όγκοι πωλήσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% από την αρχή του έτους μέχρι τον Αύγουστο, με αύξηση 6% εκτός Κίνας, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι όγκοι πωλήσεων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 16% την ίδια περίοδο, παρά τις μειωμένες επιδόσεις της BMW σε σχέση με πέρυσι, όταν η εταιρεία αντιμετώπισε ένα ζήτημα ανάκλησης και εγγύησης για τα φρένα των πολυτελών μοντέλων της.

Η Barclays σημείωσε ότι οι τιμές στην Κίνα υποχώρησαν ξανά τον Αύγουστο, αναγκάζοντας την BMW να αποζημιώσει τους αντιπροσώπους στο δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο.

Οι δασμοί αύξησαν την πίεση. Η BMW είχε υποθέσει νωρίτερα φέτος ότι μια επίλυση των δασμών ΗΠΑ-ΕΕ θα μείωνε το κόστος, αλλά συνεχίζει να πληρώνει 27,5% στις ΗΠΑ και 10% στην Ευρώπη από τον Αύγουστο.