Elxis-At Home in Greece: Με νέα γραφεία στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει νέα περίοδο ανάπτυξης

Τα νέα της γραφεία στην Θεσσαλονίκη εγκαινίασε πριν από μερικές ημέρες η Elxis-At Home in Greece (https://elxis.com/), καθώς μετακινήθηκε σε έναν μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο, σε προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τα νέα γραφεία, που φέρουν την υπογραφή της Urban Soul Project (https://usp.gr/), βρίσκονται στην Πλατεία Αριστοτέλους 4 και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην βελτίωση των παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Η Elxis εδρεύει στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και ειδικεύεται στην πώληση παραθεριστικών κατοικιών στην Ελλάδα, σε αγοραστές από το εξωτερικό. Η εταιρεία διατηρεί επίσης γραφεία και στην Κρήτη.

Στελέχωση και υποδομές

Η Elxis επενδύει σε ένα ισχυρό νομικό τμήμα που εξειδικεύεται στον τομέα της αγοράς ακινήτων, αναπτύσσει στοχευμένες προσεγγίσεις στο μάρκετινγκ και την προώθηση, ενώ έχει δημιουργήσει και έναν ξεχωριστό χώρο/studio για webinars, podcasts και παραγωγές βίντεο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το τμήμα πωλήσεων εξυπηρετεί πελάτες από όλες τις χώρες στις εξής γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ολλανδικά. Παράλληλα, η ομάδα ασχολείται ενεργά με το business development και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Σχολιάζοντας τα εγκαίνια των νέων γραφείων, ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης ανέφερε: «Με τα νέα γραφεία, η ομάδα της Elxis μπορεί να μεγαλώσει κι αυτό προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στην ήδη καταρτισμένη ομάδα μας. Η επιλογή της κεντρικότατης τοποθεσίας εξυπηρετεί τόσο την εύκολη μετάβαση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, όσο και των πελατών της Elxis, τους οποίους τα στελέχη της εταιρείας συχνά υποδέχονται στα γραφεία, για να συζητήσουμε για τις προσδοκίες τους όσον αφορά την εύρεση κατοικίας στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, δεδομένου ότι είναι σε θέση να επισκεφτούν γρήγορα και εύκολα τον χώρο μας στην ιστορική Πλατεία Αριστοτέλους, καλλιεργείται ένα αίσθημα εμπιστοσύνης – στοιχείο απαραίτητο για εμάς».

Τα οφέλη της εταιρείας με αυτή την αλλαγή, είναι σημαντικά και πολλαπλά, καθώς εξυπηρετείται η διεύρυνση της ομάδας των εργαζομένων της, ποσοτικά και ποιοτικά. Με τον νέο χώρο, οι εργαζόμενοι διαθέτουν πλέον έναν καλύτερο χώρο, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία, που συμβάλλουν τα μέγιστα στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία.

Παράλληλα, η Elxis έχει βλέψεις για ανάληψη νέων projects και περαιτέρω επέκταση και τα νέα γραφεία συνεισφέρουν στην δημιουργία μιας νέας αντίληψης ομαδικότητας και συναδελφικότητας. Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της εταιρείας δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει στους πελάτες της.

Εργασιακή Κουλτούρα

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της Elxis, η οκτάωρη απασχόληση σημαίνει ότι το 1/3 της ημέρας κάθε ανθρώπου δαπανάται στην εργασία του. Επομένως, θα πρέπει η επιχείρηση να τους κάνει να αισθάνονται όσο πιο άνετα γίνεται. Αυτό με τη σειρά του, έχει αλυσιδωτή επίδραση και μεταφέρεται και στους πελάτες της Elxis. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο γραφείο της Θεσσαλονίκης, προσφέρει κι εξαιρετικούς χώρους εστίασης και αναψυχής για τους εργαζόμενους, αναδεικνύοντας μια νέα αντίληψη ομαδικότητας. Έτσι, η καθημερινή, πολύωρη εργασία γίνεται πιο άνετη και δημιουργική.

Τα εγκαίνια του νέου χώρου ακολούθησε το ετήσιο Team Weekend, μια γιορτή για τους ανθρώπους της, που έδωσε την ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων των εργαζομένων και την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος.

Στρατηγική ανάπτυξη

Οι παραπάνω επιλογές ενισχύουν τη στρατηγική ανάπτυξη της Elxis, καθώς εξασφαλίζουν: