ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς «έχτισε» ανεκτέλεστο 9,2 δισ. ευρώ – Πώς προχωρούν οι Παραχωρήσεις

Στα 6,3 δισ. στο τέλος 6μήνου 2025, προστέθηκαν 500 εκατ. από το mall Ελληνικού, αρδευτικά έργα, ενώ 2,2 δισ. συμβάσεις είναι στην τελική ευθεία. Η ακτινογραφία του ανεκτέλεστου, ποια έργα το στηρίζουν, πώς προχωρούν οι μεγάλες Παραχωρήσεις.

Στα επίπεδα των 9,2 δισ. ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο συμβάσεων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω και της κατασκευαστικής θυγατρικής ΤΕΡΝΑ, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

Στο τέλος 6μήνου 2025 ο όμιλος ανακοίνωσε ανεκτέλεστο 6,3 δισ., ενώ στο ενημερωτικό γίνεται αναφορά για τη σύμβαση στο Ελληνικό με το The Ellinikon Mall, σχεδόν 500 εκατ. ευρώ, αλλά και για τα αρδευτικά φράγματα κ.α. (συνολικά κοντά στα 700 εκατ. ευρώ όλα αυτά). Επίσης, πέραν αυτών, γίνεται αναφορά και για έργα περίπου 2,2 δισ. για τα οποία έχει προκριθεί, είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος.

Η ακτινογραφία του ανεκτέλεστου

Ειδικότερα, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου κατά την 30.06.2025, ανέρχεται σε 6,3 δισ. (4,1 δισ. κατά την 31.12.2024), εκ των οποίων ποσό 1,7 δισ. αφορά συμβάσεις ιδιωτικών έργων, ποσό 3,1 δισ. συμβάσεις έργων που αφορούν σε επενδύσεις του Ομίλου, και 1,5 δισ. συμβάσεις δημοσίων έργων. Από τις υφιστάμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά την 30.06.2025, 97% αφορά έργα στην Ελλάδα και 3% στο εξωτερικό, ενώ η χρονική ανάλυση αναμενόμενης εκτέλεσης ανεκτέλεστου μέρους υφισταμένων συμβάσεων με πελάτες αναλύεται σε: (α) €0,8 δισ. το β’ εξάμηνο του 2025 και (β) 5,5 δισ. για περίοδο μέχρι το 2029.

Το ανεκτέλεστο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο Όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος). Σύμφωνα με τη ενημερωτικό δελτίο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την έκδοση του εταιρικού ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων αναλύεται επιπλέον, μεταξύ άλλων, ως εξής: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 0,7 δις, Β.Ο.Α.Κ., ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1,8 δις, ΛΟΙΠΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ (ΝΕΑ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Κ.Α.) 0,8 δις, Αποκατάσταση βλαβών υποδομών συνεπεία καιρικών φαινομένων "DANIEL & ELIAS" 0,4 δις ευρώ, ΕΡΓΟ ΑΝΤΛΗΣΟΤΑΜIΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 0,5 δις, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,4 δις, PV STATIONS (σταθμοί φωτοβολταϊκών) 0,4 δις, Ξενοδοχεία και Γραφεία 0,3 δις, Σιδηρόδρομοι 0,2 δις, Δίκτυα Ενέργειας 0,3 δις, Λοιπά 0,5 δις ευρώ.

Περαιτέρω, κατά την περίοδο από 01.07.2025 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις κατασκευής έργων συνολικού ποσού 0,7 δισ., η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η σύμβαση με τη «LAMDA VOULIAGMENIS S.M.S.A”, η οποία αφορά στις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του εμπορικού προορισμού “The Ellinikon Mall”, αξίας σύμβασης 497,9 εκατ., καθώς και η σύμβαση μελέτης κατασκευής με τον ΙΦΣ (Αρδευτική Νέστου ΜΑΕ) για την μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, αξίας σύμβασης 164 εκατ. Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου αναμένει την υπογραφή συμβάσεων έργων για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος) συνολικού ποσού 2,2 δισ. (2,9 δισ. κατά την 30.06.2025 και 2,8 δισ. κατά την 31.12.2024), από τις οποίες 1 δισ. αφορούν εκτελέσεις δημοσίων έργων, 0,4 δισ. αφορούν εκτελέσεις ιδιωτικών έργων και 0,8 δισ. έργα τα οποία αφορούν επενδύσεις του Ομίλου.

Σημαντικές κατασκευαστικές συμβάσεις από 01.01.2025 έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου για τις οποίες ο Όμιλος έχει αναδειχθεί προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος αφορούν:

- Την 31.01.2025 η ΤΕΡΝΑ ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ - ΤΟΞΟΤΕΣ_Α.Δ. 3506», ποσού €140,6 εκατ.

- Την 01.04.2025 η ένωση εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» (συμμετοχή «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.» με ποσοστό 50%), ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ποσού €33,5 εκατ.

- Στις 15.04.2025 η ένωση εταιρειών «ΤΕΡΝΑ – ALSTOM» (συμμετοχή ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 69%), αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος (εν αναμονή της εξέτασης προσφυγών) για την εκτέλεση στη Ρουμανία της σύμβασης «Design and Execution of works related to the investment objective “Rehabilitation of the railway line CraiovaDrobeta Turnu Severin-Caransebeș, part of the Orient/East-Mediterranean Corridor - LOT 1: CRAIOVA ( CAP X )

- FILIAȘI ( CAP Y ), KM 248+760 – KM 286+735”», με αξία σύμβασης που αναλογεί στην ΤΕΡΝΑ, ποσού €277,16 εκατ.

- Στις 02.06.2025, η ένωση εταιρειών «ΤΕΡΝΑ – ALSTOM» (συμμετοχή ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 76%), αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος (εν αναμονή της εξέτασης προσφυγών) για την εκτέλεση στη Ρουμανία της σύμβασης «Design and Execution of works related to the investment objective "Rehabilitation of the railway line CraiovaDrobeta Turnu Severin-Caransebeș, part of the Orient/East-Mediterranean Corridor"- LOT 2: FILIAȘI ( CAP Y ) – IGIROASA ( CAP Y ), KM 286+735 – KM 331+000», με αξία σύμβασης που αναλογεί στην ΤΕΡΝΑ ποσού €269,72 εκατ.

- Στις 04.06.2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ» , με κατασκευαστή την θυγατρική ΤΕΡΝΑ, με αξία σύμβασης €55,6 εκατ.

- Στις 04.06.2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΣΔΙΤ)», με κατασκευαστή την θυγατρική ΤΕΡΝΑ, με αξία σύμβασης €164 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 06.08.2025.

Η κατανομή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 50% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου.

Όπως και προ ημερών αναφέραμε, το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο κατά την 30.06.2025, ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ (και επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται προς υπογραφή), το οποίο αναλύεται σε 70% Ελληνικό Δημόσιο, φορείς Ελληνικού Δημοσίου και επενδύσεων σε έργα Παραχωρήσεων - ΣΔΙΤ, σε 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και σε 3% εκτελούμενα έργα στο εξωτερικό. Η δραστηριότητα των κατασκευών, που διενεργείται κυρίως μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύει το 42,0% και 40,7% και το 41,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 01.01-30.06.2025 αντίστοιχα. Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 32,2%, το 32,1% και το 28,1% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 01.01-30.06.2025 αντίστοιχα. Μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου, ιδίως στο κομμάτι των κατασκευαστικών έργων, αναπτύσσεται μέσω συμμετοχών εταιρειών του Ομίλου σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες. Κατά την 30.06.2025, περίπου το 23,5% των έργων εκτελούνται από κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος. Το συνολικό κοινοπρακτικό ανεκτέλεστο κατά την 30.06.2025 ανέρχεται σε 1,48 δισ., εκ των οποίων περίπου 624 εκατ. αφορούν την εκτέλεση από τον Όμιλο.

Ηγετική θέση σε Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία στη χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων παραχώρησης και αυτό/συγχρηματοδοτούμενων έργων. Διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα εκτεταμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων σε διαφορετικά στάδια, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες έργων όπως οδικοί άξονες και αυτοκινητόδρομοι, αερολιμένες, τουριστικές και ψυχαγωγικές υποδομές, λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, μετά και την ένταξη της «Εγνατίας Οδού», συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του «Β.Ο.Α.Κ.» και της «Αττικής Οδού», θα προσεγγίζει τα 2.000 χλμ., ήτοι από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Σημειώνεται ότι η εκκίνηση της περιόδου παραχώρησης για το έργο «Εγνατίας Οδού» αναμένεται το 4ο τρίμηνο 2025, ενώ η κατασκευαστική περίοδος για το έργο «Β.Ο.Α.Κ.» εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος του 2025 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τη πενταετία.

Πέραν των αυτοκινητόδρομων, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε λοιπές υποδομές όπως η συμμετοχή με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» (μέσω της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Καστέλι Μ.Α.Ε.), έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του εντός του 2028, καθώς και η συμμετοχή με ποσοστό 49% στην εταιρεία παραχώρησης «IRC Ελληνικού Α.Ε.», έργο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των παραχωρήσεων αντιπροσωπεύει το 10,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 13% για το α’ εξάμηνο 2025 αντίστοιχα, ενώ αντιπροσωπεύει το 50,8% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 52,5% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2025, βάσει της ανακοίνωσης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αποζημιώσεις έργων παραχώρησης», την 31.12.2024 ποσό €50.498 χιλ. περιλαμβάνει αποζημιώσεις ποσού €36.796 χιλ. που αφορούν σταθμούς διοδίων οι οποίοι δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία με ευθύνη του Δημοσίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό €13.702 χιλ. αφορά απαιτήσεις λοιπών αποζημιώσεων Δημοσίου των έργων παραχώρησης της Νέας Οδού και του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας.

Η περίοδος παραχώρησης για την «Εγνατία Οδό» και τον «Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης - Β.Ο.Α.Κ.» (Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο), αναμένεται να εκκινήσει όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, ενώ τα έργα Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Integrated Resort Complex Ελληνικού (η συμμετοχή με ποσοστό 49% στην εταιρεία παραχώρησης «IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.», έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028), βρίσκονται σε κατασκευαστική περίοδο.

Για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Τμήματος Χεσόνησος - Νεάπολη, με ΣΔΙΤ», όπου η διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) έτη από την Ημερομηνία Υπογραφής, αναφέρεται ότι «το έργο, συνολικού μήκους 22 χλμ, βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το 2028. Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος εκτιμάται σε 240,4 εκατ. ευρώ».

Για το τέλος του 2025 εκτιμάται και η ανάληψη της Εγνατίας Οδού, καθώς δεν έχουν πληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει της σύμβασης παραχώρησης ευθύνης Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται επίσης ότι η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υπέγραψε την 29.03.2024 σύμβαση με την παραχωρησιούχο για τη μελέτη και κατασκευή του έργου της παραχώρησης ποσού 650,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο επικείμενων εργασιών (πρώτη 5-ετία), αναλαμβάνοντας και το σύνολο των εργασιών βαριάς συντήρησης για όλη την περίοδο παραχώρησης.

Η ολοκλήρωση του τμήματος από Α/Κ Καλαμπάκας έως Α/Κ Εγνατίας, συνολικού μήκους 45,5 χλμ., του Ε 65 έχει παραταθεί μέχρι την 30.03.2026.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το έργο βρίσκεται σε κατασκευαστική περίοδο. Το ποσοστό προόδου της κατασκευής κατά τον Ιούνιο 2025 προσεγγίζει το 46,7%, τόσο για το αρχικό κατασκευαστικό αντικείμενο όσο και για τις συμπληρωματικές εργασίες, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του εντός του 2028.