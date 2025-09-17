Οι στόχοι της νέας στρατηγικής συνεργασίας με την αμερικανική εισηγμένη και τα επόμενα βήματα

Θέση μάχης στον πολλά υποχόμενο τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών παίρνει η OneDealer η ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών του Νίκου Βαρδινογιάννη, γιού του Βαρδή και της Μαριάννας και αδερφού του Γιάννη, o οποίος ξεκίνησε την δραστηριότητα του στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της Real Consulting. Η εταιρεία φιλοδοξεί να διευρύνει το επιχειρηματικό της πεδίο μέσω εξαγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και μέσω της ανακοινωθείσας στρατηγικής συνεργασίας της με την Service Now, της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αμερικανικής εταιρείας, που θεωρείται εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Τι προβλέπει η συνεργασία μεταξύ Service Now και OneDealer

Η σύμπραξη δυνάμεων μεταξύ των δύο εταιρειών αφορά στην παροχή αυτοματισμού επόμενης γενιάς, αλλά και στα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οργανισμών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Όπως επισημάνθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου χθες, από τα στελέχη των δύο εταρειών, η OneDealer θα ηγηθεί της τοπικής υλοποίησης, προσαρμόζοντας τις λύσεις της ServiceNow στις νομικές, ρυθμιστικές και γλωσσικές απαιτήσεις της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό θα στηρίξει τους οργανισμούς ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας ServiceNow.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λύσεις της ServiceNow χρησιμοποιούνται ήδη από περισσότερους από 8.400 οργανισμούς παγκοσμίως για την ενοποίηση δεδομένων και ροών εργασίας, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια των εταιρειών να μετασχηματίσουν αξιοποιώντας ψηφιακές εργαλεία.

Η στόχευση

Η συνεργασία αφορά για αρχή μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, στον κλάδο υγείας, στον τουρισμό αλλά και στις τηλεπικοινωνίες.

Ωστόσο μετά τα πρώτα δείγματα γραφής οι δύο πλευρές θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τις εργασίες τους και εκτός ελληνικών συνόρων, στις οποίες ήδη η OneDealer έχει δραστηριότητα μέσω των διαφόρων θυγατρικών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η ServiceNow έχει παρουσία σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν μέσω διεθνών συνεργατών. Πλέον, μετά και την συνεργασία με την OneDealer, η αμερικανική εταιρεία φιλοδοξεί να καταστεί η Ελλάδα σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η ServiceNow επεκτείνει την παρουσία της σε αυτήν την καινοτόμο αγορά, που αποτελεί την πύλη προς τα Βαλκάνια. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο να αναπτύξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και να προωθήσουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος της “Ψηφιακής Δεκαετίας” της ΕΕ» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ServiceNow, Nick Tzitzon.

«Από την ίδρυσή της, το όραμα της OneDealer ήταν να τοποθετήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας. Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τη ServiceNow αποτελεί την κορύφωση αυτού του οράματος και θέτει τα θεμέλια για το επόμενο κεφάλαιο καινοτομίας ανέφερε ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος OneDealer Holdings S.A. κάνοντας λόγο για ένα νέο σημείο αναφοράς που οδηγεί στην ψηφιακή ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Από πλευράς του ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OneDealer, Αθανάσιος Τασούδης, σημείωσε ότι η συνεργασία ξεπερνά την τεχνολογία καθώς ενδυναμώνει τους ελληνικούς οργανισμούς ώστε να ηγηθούν με ευελιξία, ευφυΐα και μετρήσιμο αντίκτυπο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Ποια είναι η OneDealer

Να υπενθυμίσουμε ότι η OneDealer είναι ευρωπαϊκός πάροχος τεχνολογικών λύσεων που ειδικεύεται σε cloud πλατφόρμες, επιχειρησιακή ολοκλήρωση και κλαδικές ψηφιακές λύσεις. Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους μέσα από ΤΝ, αυτοματοποίηση και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Aποτελεί τον βασικό μέτοχο της εισηγμένης Real Consulting, η οποία είναι εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στο χώρο της υλοποίησης εγκαταστάσεων SAP και Microsoft Dynamics, της Lighthouse, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης web εφαρμογών και λύσεων αλλά και της -επίσης επονομαζόμενης- OneDealer, η οποία έχει αναπτύξει μία καινοτόμα λύση για τη διαχείριση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

H εταιρεία διατηρεί γραφεία σε Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Ντουμπάι.