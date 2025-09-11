Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Wood: Αυξάνει την τιμή στόχο για Τράπεζα Κύπρου και δηλώνει αγοραστής

Διατηρώντας τη σύσταση buy για την μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, η Wood αυξάνει την τιμή στόχο στα 9,34 ευρώ, από 7,15 ευρώ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η τράπεζα διαπραγματεύεται στο 8,5x P/E και 1,2x P/TBV για το 2025, έναντι στόχους για 10,6x P/E και 1,6x P/TBV. Με τα spreads των AT1 σε επίπεδο Ευρωζώνης σε ιστορικά χαμηλά και το κυπριακό 10ετές στο 2,9%, η Wood εξακολουθεί να βλέπει αξία στην Κύπρου, ακόμη και μετά από κέρδος 200% τα τελευταία δύο χρόνια, υποστηριζόμενη από τη σχετική αξία της έναντι των ομολόγων της Ευρωζώνης με παρόμοια κερδοφορία, αλλά ασθενέστερα κεφάλαια.

Η Wood αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 4% για το 2025 και 2% για το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπει αύξηση 7%, με πρόβλεψη για ROTE 14,9% στο τέλος της τριετίας.

Η BOCH διαπραγματεύεται στο 1,2x για το 2025E σε P/BV, δηλαδή με σημαντικό discount, 25% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ευρωζώνη με παρόμοια ROE στην περιοχή 14-16%. Αυτό το discount υπάρχει παρά το γεγονός ότι ο δείκτης CET1 της Κύπρου είναι 300-800 μονάδες βάσης υψηλότερος, ανάλογα με την ευρωπαϊκή τράπεζα.

