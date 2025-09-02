«Απογοητευμένος» ο Μπάφετ από τη διάσπαση της Kraft Heinz

Ο «μάντης της Ομάχα» πρόσθεσε μάλιστα ότι η συγχώνευση δεν αποδείχθηκε «καλή ιδέα» και ότι δεν θεωρεί πως ο κατακερματισμός της εταιρείας θα επιλύσει τα προβλήματά της.

«Απογοητευμένος» δήλωσε ο Γουόρεν Μπάφετ στο CNBC από την διάσπαση της Kraft Heinz, που ανατρέπει την συγχώνευση που ενορχήστρωσε ο ίδιος μία δεκαετία πριν.

Ο «μάντης της Ομάχα» πρόσθεσε μάλιστα ότι η συγχώνευση δεν αποδείχθηκε «καλή ιδέα» και ότι δεν θεωρεί πως ο κατακερματισμός της εταιρείας θα επιλύσει τα προβλήματά της. Ο Γκρεγκ Άμπελ που θα αναλάβει τα ηνία της Berkshire Hathaway στο τέλος του έτους, εξέφρασε την απογοήτευσή του στην Kraft Heinz, σύμφωνα με τον Μπάφετ.

Η Berkshire Hathaway με μερίδιο 27,5% αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Kraft Heinz και δεν έχει μεταβάλει το ποσοστό της από το 2015 που ολοκληρώθηκε η συνένωση των δύο εταιρειών σχηματίζοντας την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου στις ΗΠΑ και την 5η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

Μετά τις δηλώσεις του, η μετοχή της Kraft Heinz υποχωρεί πάνω από 5%.

Η διάσπαση που ανακοινώθηκε νωρίτερα την Τρίτη χωρίζει την Kraft Heinz σε δύο εταιρείες: η μία επικεντρώνεται σε σάλτσες, αλείμματα και γεύματα που διατηρούνται στο ράφι και η δεύτερη περιλαμβάνει βασικά προϊόντα για την αγορά της Βόρειας Αμερικής όπως το Oscar Mayer, τα Kraft singles και τα Lunchables.

