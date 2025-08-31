Rolls - Royce: Δεν θα προβεί σε ΙΡΟ για τη δημιουργία μονάδας μικρού πυρηνικού αντιδραστήρα

Η βρετανική εταιρεία διέψευσε σχετικό δημοσίευμα.

Η Rolls-Royce Holdings διέψευσε δημοσίευμα ότι εξετάζει την πιθανότητα αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) για τη δημιουργία μονάδας μικρού πυρηνικού αντιδραστήρα.

Η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος, ανέφερε το Σάββατο ότι η εταιρεία εξετάζει μια IPO καθώς και άλλες επιλογές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις με επενδυτικούς οίκους και τράπεζες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

«Η Rolls-Royce SMR δεν σχεδιάζει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία εκκίνησης μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO)», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω email στο πρακτορείο Reuters.

Τον Ιούνιο, η μονάδα Rolls-Royce SMR επιλέχθηκε για την κατασκευή των πρώτων Μικρών Μονάδων Πυρηνικών Αντιδραστήρων (SMRs) στη Βρετανία, στο πλαίσιο του σχεδίου για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου από τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Η μονάδα, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στη βρετανική μηχανολογική εταιρεία Rolls-Royce, σχεδιάζει να κατασκευάσει τρεις αντιδραστήρες.

Η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διαθέσει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για το πρόγραμμα SMR τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο την εκκίνηση μιας από τις πρώτες μικρής κλίμακας πυρηνικές βιομηχανίες στην Ευρώπη.

Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ρουμανία και η Τσεχία επίσης επενδύουν σε SMRs, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν μια τεράστια παγκόσμια αγορά, εφόσον το βρετανικό εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία.