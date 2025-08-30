Εκπτώσεις: Η αυλαία, οι προσδοκίες που διαψεύστηκαν και οι αλλαγές που έρχονται στον θεσμό

Τι δείχνουν οι έρευνες της ΕΣΕΕ και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την αποτίμηση της εκπτωτικής περιόδου. Οι χαμηλοί τζίροι, οι προσφορές που συνεχίζονται και τα μεγαλύτερα «αγκάθια» των επιχειρήσεων.

«Αυλαία» ρίχνουν σήμερα 30 Αυγούστου και μετά από ενάμιση μήνα οι θερινές εκπτώσεις για το 2025, αφήνοντας «πικρή» γεύση στα εμπορικά καταστήματα. Ο εμπορικός κόσμος της χώρας είχε εναποθέσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών του στη θερινή εκπτωτική περίοδο, προσβλέποντας σε αύξηση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση σε ενίσχυση της κατανάλωσης, ώστε «ζεστό» χρήμα στα ταμεία των καταστημάτων. Προσδοκίες που τελικώς διαψεύστηκαν.

Ωστόσο, σε μια ύστατη ευκαιρία προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού, αρκετοί επιχειρηματίες αποφάσισαν να διατηρήσουν και το προσεχές διάστημα τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας των εκπτώσεων.

Για στοίχημα που χάθηκε μίλησε κατά την αποτίμηση των εφετινών θερινών εκπτώσεων ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, παρουσιάζοντας πριν από μερικά 24ωρα τα αποτελέσματα της πανελλήνιας έρευνας που διενήργησε η Συνομοσπονδία. «Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων έρχονται να συμπληρώσουν το αρνητικό ‘σερί’ της αγοράς από την αρχή του χρόνου. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να ανακάμψουν. Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς –χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις– χάθηκαν για τον κλάδο. Αυτό που μένει, εκτός από τον ισχνό τζίρο, είναι η ανησυχία χιλιάδων μικρομεσαίων και πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων για την πορεία των επόμενων μηνών», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καφούνης.

Χαμηλότερες πωλήσεις για έξι στις 10 επιχειρήσεις πανελλαδικά

Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΣΕΕ, έξι στις 10 (59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις μια στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο.





Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.





Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, η επιθυμία προσέλκυσης καταναλωτών ωθεί τέσσερις στους 10 επιχειρηματίες (37%) να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, παρά το περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο.





Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, με το «κλιμάκιο έκπτωσης» 31% - 40% να συγκεντρώνει την ισχυρότερη προτίμηση.

Για σχεδόν τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις (38%) η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, εύρημα που πιθανόν συνδέεται και με την έλλειψη ρευστότητας αλλά και τη χρονική συγκυρία καταβολής του επιδόματος αδείας /δώρου. Για επτά στις 10 επιχειρήσεις στις οποίες καταγράφηκαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο πέρυσι, η μείωση διαμορφώθηκε έως 20%, ενώ για δύο στις τρεις επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος δεν υπερέβη το 10% σε σχέση με πέρυσι.

Δύο στις 3 επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα ίδια, με το καλοκαίρι του 2024, ποσοστά εκπτώσεων, ενώ οι μισές (47%) επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα εμπορεύματα του καταστήματος. Κατόπιν των παραπάνω, μόνο το 21% των επιχειρηματιών δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

Τα «αγκάθια»

Σύμφωνα με επιμέρους αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας της ΕΣΕΕ, οι επιχειρηματίες αξιολογούν την ακρίβεια, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα για αγορές και την αύξηση των τιμών προμηθευτών ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα με αρνητική επιβάρυνση. Ειδικότερα, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (74%) σημειώνει πως το λειτουργικό της κόστος έχει διογκωθεί περισσότερο από 10% από τις αρχές του έτους έως σήμερα, με αποτέλεσμα το 67% των επιχειρηματιών να δηλώνει από Καθόλου έως Λίγο ανακουφισμένο από τα μέτρα στήριξης έναντι των ανατιμήσεων και αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Πτώση τζίρου και στον Πειραιά

Την ίδια αρνητική εικόνα παρουσιάζει και η αντίστοιχη έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν λίγες ώρες.

Όπως προκύπτει, η αγορά του Πειραιά χαρακτηρίστηκε από υποτονική αγοραστική κίνηση, χαμηλότερους τζίρους και σαφή μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, περισσότερες από έξι στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις στον Πειραιά δήλωσαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι οκτώ στις δέκα πραγματοποίησαν εκπτώσεις που κινήθηκαν στα όρια του 50%. Το ύψος της μείωσης κυμάνθηκε από 10% έως και πλέον του 20%, ανάλογα με το είδος και τη γεωγραφική θέση του καταστήματος. Μόλις μια στις τέσσερις επιχειρήσεις ανέφερε σταθερότητα στις πωλήσεις, ενώ λιγότερες από μια στις δέκα κατάφεραν μικρή άνοδο. Οι καταναλωτές εστίασαν κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικές προσφορές, αποφεύγοντας αγορές παρορμητικές και μεγαλύτερης αξίας.

«Η φετινή εκπτωτική περίοδος στον Πειραιά δεν κατάφερε να επιτελέσει τον ρόλο της, ως «ανάσα», για το λιανεμπόριο. Η αυξημένη πίεση στα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό, αλλά και η αβεβαιότητα για την οικονομική του θέση στο μέλλον, περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική διάθεση. Η κατανάλωση παραμένει ‘εγκλωβισμένη’ στις ανάγκες, με περιορισμένο χώρο για προαιρετικές αγορές. Το εμπόριο χάνει σταδιακά μερίδιο από τις υπηρεσίες», τονίζεται, μεταξύ άλλων στην έρευνα.

«Η εικόνα σε όλες τις μεγάλες αγορές ήταν απογοητευτική, δεν πήγαμε καλά», δήλωνε πριν από μερικά 24ωρα, μιλώντας στο insider.gr, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος, εξηγώντας πως «η μετατόπιση τζίρου σε άλλους κλάδους, όπως εστίαση, αναψυχή κ.α. είναι ορατή», αλλά και πως «παραδοσιακοί τομείς των εκπτωτικών περιόδων, όπως ένδυση, υπόδηση, κατέγραψαν εφέτος μεγάλη υποχώρηση τζίρου».

Όπως μάλιστα σημείωνε ο κ. Καπράλος, όταν οι καταναλωτές αποφασίσουν τελικά να προχωρήσουν στις αναγκαίες αγορές τους, δεν στρέφονται στις τοπικές αγορές. Αντίθετα, προτιμούν να ψωνίζουν online, ή να επιλέγουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. «Οι μικροί του χώρου ‘αδυνατίζουν’ πιο πολύ, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου στο ελληνικό λιανεμπόριο», εξηγούσε στο insider.gr.

Έρχονται αλλαγές στον θεσμό των εκπτώσεων

Στη σκιά δε των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της εκπτωτικής περιόδου, ο εμπορικός κόσμος της χώρας αναμένεται να διεκδικήσει σημαντικές αλλαγές στον θεσμό των εκπτώσεων.

«Ήρθε η ώρα να επαναξιολογήσουμε τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές», αναφέρει στην τελευταία δήλωσή του ο κ. Καφούνης.

«Υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου γίνονται οι εκπτώσεις. Θα το συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους και θα δούμε», δήλωνε ο ίδιος τον περασμένο Φεβρουάριο σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου.

«Ναι μελετάμε κάποιες αλλαγές», παραδέχθηκε μιλώντας στο insider.gr και ο κ. Καπράλος.

Με βάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο εμπορικός κόσμος έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε εκπτώσεις δύο φορές τον χρόνο. Οι χειμερινές εκπτώσεις διαρκούν από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου και οι θερινές εκπτώσεις από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου. Να σημειωθεί, δε, ότι πριν από μερικά χρόνια καταργήθηκε ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων (15 ημέρες τον Νοέμβριο και 15 ημέρες τον Μάιο), με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης, επί υπουργίας Α. Γεωργιάδη.