Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η απόλυση Μουρίνιο έφερε κέρδη 26 εκατ. δολ. στους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η απόλυση Μουρίνιο έφερε κέρδη 26 εκατ. δολ. στους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε
Η απόλυση ήρθε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε και την ήττα της Τετάρτης από την Μπενφίκα στη φάση των play-offs του UEFA Champions League.

Συνήθως, η απόλυση ενός διάσημου προπονητή σημαίνει πως έπονται δυσάρεστες εξελίξεις για την ομάδα. Όχι όμως για τους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε, η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο μετά την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο από την τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα σήμερα Παρασκευή.

Η απόλυση του Μουρίνιο ήρθε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε και την ήττα της Τετάρτης από την Μπενφίκα στη φάση των play-offs του UEFA Champions League, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πλέον περίοπτη και επικερδής διοργάνωση συλλόγων.

Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις λίγες εισηγμένες ποδοσφαιρικές ομάδες, γεγονός που καθιστά δυνατό να διαπιστωθεί πόσο κοστίζει -ή αποφέρει- η αποχώρηση ενός προπονητή στους επενδυτές.

Η μετοχή ενισχύθηκε έως και 7% μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μουρίνιο, με το άλμα να προσθέτει περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της ομάδας, ξεπερνώντας έτσι το φράγμα των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει τo Bloomberg.

Ο Μουρίνιο, ο 62χρονος Πορτογάλος προπονητής, γνωστός ως «The Special One» από τις επιτυχημένες θητείες του στην Πόρτο, την Τσέλσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε στην αρχή της ποδοσφαιρικής σεζόν 2024-2025. Η πρόσληψή του ήταν μέρος μιας τάσης όπου οι τουρκικές ποδοσφαιρικές ομάδες αύξησαν τις δαπάνες τους για να προσελκύσουν παίκτες και προπονητές υψηλού προφίλ.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον τίτλο της τουρκικής Super League την περασμένη σεζόν, με τη Φενερμπαχτσέ να τερματίζει δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι.

Στις αρχές της φετινής σεζόν, κατά τη διάρκεια των προκριματικών γύρων του Champions League, ο Μουρίνιο είχε επίσης εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, επικρίνοντάς το ότι δεν πραγματοποίησε τις απαραίτητες μεταγραφές που επιθυμούσε για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα fake news, η Θεσσαλονίκη και το μήνυμα Μητσοτάκη από Γαλλία

Υπ. Παιδείας: Ποια είναι τα 4 πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που ανοίγουν στην Ελλάδα

Το 10 πιο cool αυτοκίνητα του 2025 με κάτω από 30.000 ευρώ

tags:
Ποδόσφαιρο
Μετοχές
Τουρκία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider