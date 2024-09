Ηχηρές αποχωρήσεις από την OpenAI - O CEO Σαμ Άλτμαν αποκτά μερίδιο 7%

Από τα 13 άτομα που βοήθησαν στην ίδρυση του OpenAI το 2015, πλέον έχουν απομείνει μόνο τρία.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση της Chief Technology Officer Mira Murati, από την OpenAi, ακόμα δύο υψηλόβαθμα στελέχη, ο Chief Research Officer, Bob McGrew και ο αντιπρόεδρος Έρευνας Barret Zoph, ανακοίνωσαν πως αποχωρούν από την εταιρεία. H Murati είχε διατελέσει για λίγο διάστημα CEO της εταιρείας όταν το διοικητικό συμβούλιο απομάκρυνε προσωρινά τον Διευθύνων Σύμβουλος Sam Altman τον Νοέμβριο.

Ο Altman αποκάλυψε τις δύο τελευταίες παραιτήσεις σε μια ανάρτηση το απόγευμα της Τετάρτης στο X, μαζί με τα σχέδια μετάβασης της ηγεσίας.

«Η Mira, ο Bob και ο Barret πήραν αυτές τις αποφάσεις ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και φιλικά», είπε, «αλλά ο χρόνος της απόφασης της Mira ήταν τέτοιος που ήταν λογικό να το κάνουμε τώρα αμέσως, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε μαζί για ένα ομαλή παράδοση στην επόμενη γενιά ηγεσίας».

