Δεύτερη υποβάθμιση της First Republic Bank από S&P σε μια εβδομάδα

«Μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω την αξιολόγηση εάν η τράπεζα δεν είναι σε θέση να επιδείξει κάποια πρόοδο στη σταθεροποίηση καταθέσεις και ανάκτηση της αξίας του franchise που, κατά την άποψή μας, πιθανότατα έχει διαβρωθεί».

Η First Republic Bank υποβαθμίστηκε ξανά την Κυριακή από την S&P, τη στιγμή που για τη διάσωση της αμερικανικής τράπεζας επιχειρούν 11 μεγάλοι κολοσσοί με «έναση» 30 δισ. ευρώ.

Η S&P ανέφερε ότι μείωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της First Republic σε B+ από BB+. «Πλέον η First Republic Bank βρίσκεται σε καλή θέση για να διαχειριστεί τη δραστηριότητα των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης μετά τη κοινή δράση των Fed και ΥΠΟΙΚ. «Αυτή η υποστήριξη αντανακλά την εμπιστοσύνη στην First Republic και την ικανότητά της να συνεχίσει να παρέχει ακλόνητη εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες και τις κοινότητές της» πρόσθεσε.

H S&P υποβάθμισε την First Republic σε junk την Τετάρτη, μειώνοντας την αξιολόγησή του σε BB+ από A-. Η Moody's ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα την Παρασκευή με την αμερικανική τράπεζα να χάνει την επενδυτική βαθμίδα. Εξηγώντας το σκεπτικό της για τη δράση της Κυριακής, η S&P επεσήμανε ότι η αξιολόγηση της First Republic «παραμένει αρνητική στο CreditWatch, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω την αξιολόγηση εάν η τράπεζα δεν είναι σε θέση να επιδείξει κάποια πρόοδο στη σταθεροποίηση καταθέσεις και ανάκτηση της αξίας του franchise που, κατά την άποψή μας, πιθανότατα έχει διαβρωθεί».

«Δεν θεωρούμε αυτήν την "τόνσωση" από 11 τράπεζες -η οποία έχει αρχική διάρκεια 120 ημερών - ως μια πιο μακροπρόθεσμη λύση στα ζητήματα χρηματοδότησης της τράπεζας», έγραψαν αναλυτές της S&P. «Η προσέλκυση σημαντικών καταθέσεων θα είναι δύσκολη, περιορίζοντας την επιχειρηματική θέση της τράπεζας» κατέληξαν.