Τα χέρια έδωσαν Meta και Accusonus

Τα χέρια έδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook με την ελληνική startup Αccusonus, επισημοποιώντας το deal που φημολογείται όλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υπάρχουσες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι «υπογραφές έπεσαν» και οι επίσημες ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν, θα γίνουν μετά από περίπου 10 μέρες. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλη του κυβερνητικού επιτελείου θα έχουν μέσα στις αρχές της εβδομάδας τηλεδιάσκεψη με τα στελέχη της ελληνικής startup. Αν λάβει κανείς υπόψη του την μέχρι τώρα πρακτική σε επενδύσεις τέτοιου βεληνεκούς, η ανακοίνωση της συμφωνίας δεν αποκλείεται να συνοδευτεί κι από κάποια συνάντηση-τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με υψηλόβαθμα στελέχη της Meta, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ημέρες.

Να θυμίσουμε ότι υπόνοιες για το εν λόγω deal είχε αφήσει ο κ. Αλέξης Πατέλης, σε tweet του εδώ και δύο εβδομάδες. «Αυτή την εβδομάδα δύο μεγάλες εξαγορές από αμερικάνικες εταιρείες, ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και προπομπός επενδύσεων» ήταν το σχετικό τιτίβισμα του επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού. Στην εν λόγω εξαγορά ωστόσο παρέπεμπε κι ένα αντίστοιχο tweet που έκανε λίγες ημέρες αργότερα η εταιρεία στον επίσημο λογαριασμό της, το οποίο ανέφερε «Ακολούθησε τα όνειρά σου και μην φοβάσαι να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις».

Οι συζητήσεις μεταξύ Meta και Accusonus, φέρεται να κρατούν εδώ και κάποιο καιρό και η συμφωνία να αφορά την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της Accusonus, αν όχι του 100%, από τους ιδρυτές και μετόχους της Αλέξανδρο Τσιλφίδη, Ηλία Κοκκίνη και Μιχάλη Τζάννε. Παρότι το τίμημα δεν έχει γίνει γνωστό παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι θα κινηθεί στα ίδια ή και λίγο υψηλότερα επίπεδα από το έτερο deal που ανακοινώθηκε πρόσφατα, αυτό της εξαγοράς της Pollfish από την Prodege. Αυτό που μένει να επιβεβαιωθεί επίσης είναι αν η Meta έχει μεγαλόπνοα σχέδια για την χώρα μας με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι σχεδιάζει την δημιουργία hub επί ελληνικού εδάφους.

H πορεία της Accusonus

Να θυμίσουμε ότι η Accusonus είναι παιδί δύο παθιασμένων με τον ήχο, την ακουστική και την μουσική τεχνολογία στελεχών, του Άλεξ Τσιλφίδη (CEO) και του Ηλία Κοκκίνη (CTO). Μέχρι και το 2013 όπου και αποφάσισαν να συστήσουν την Accusonus, ο Ηλίας είχε υπάρξει ντράμερ σε τοπικές heavy metal/punk μπάντες και εργαζόταν ως μηχανικός ήχου ενώ ο Άλεξ απασχολείτο ως ηλεκτρονικός μουσικός, συνθέτοντας κυρίως soundtracks για παραστάσεις και ταινίες. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά κατά την φοίτησή τους στο Πανεπιστημιο όπου και πήραν δίπλωμ μηχανικού υπολογιστών καθώς κι όταν προχώρησαν στο διδακτορικό τους σχετικά με την επεξεργασία ηχητικού σήματος και εργάστηκαν ως ερευνητές ήχου στο ίδιο ακαδημαϊκό εργαστήριο.

Στην αρχική αυτή ομάδα προσχώρησε λίγο αργότερα και ο Μιχάλης Τζάννες (πρόεδρος) ως επενδυτικός άγγελος, στέλεχος με μακρά εμπειρία στο τεχνολογικό επιχειρηματικό πεδίο. Να θυμίσουμε ότι ο Μιχάλης Τζαννές ως serial innovator, ἐχει εργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και διαμοιράζονται την πληροφορία. Διετέλεσε CEO για περισσότερο από μια δεκαετία στην Aware Inc. που εδρεύει στο Μπέντφορντ και εισήχθη στην αγορά του Nasdaq το 1996. Η εταιρεία πρωτοπόρησε στην ανάπτυξη και αδειοδότηση της τεχνολογίας DSL. Συνίδρυσε το 2012 την TzPM που συμβουλεὐει εταιρἰες στην ανἀπτυξη και αδειοδὀτηση πνεματικἠς ιδιοκτησἰας σε τηλεποικοινωνἰες και IoT. Ακολούθησε η Accusonus Inc., η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα λογισμικού για να εκδημοκρατίσει την παραγωγή ηχητικού περιεχομένου και βίντεο ενώ στα πιο πρόσφατα βήματά του συγκαταλέγεται η συμμετοχή του ως μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή του Ταμείου Φαιστός. Εἰναι κἀτοχος Ph.D. απὀ το τμήμα Ηλεκτρολὀγων Μηχανικών του Tufts University, Master’s Degree Μηχανικού Πληροφορικής από το University of Michigan και πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει πἀνω απὀ 75 ευρεσιτεχνίες για το DSL, το WiFi και την επεξεργασία ήχου ενώ το 2020 τιμήθηκε με το Βραβείο Καινοτομἰας από το Argo Hellenic Network.

Χάρη στην αφοσίωση των χρηστών της Αccusonus όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία αναπτύχθηκε πέρα κι από τις προσδοκίες των ιδρυτών. Ως μια από τις πρώτες εταιρείες που κυκλοφόρησαν ποτέ εμπορικά προϊόντα επεξεργασίας ήχου με τεχνολογία Machine Learning, την πατενταρισμένη τεχνολογία της έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα από εκατοντάδες χιλιάδες απλοί χρήστες και βραβευμένοι με Grammy παραγωγοί έως και η γνωστή σε όλους Adobe.