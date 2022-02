Ήρθε η ώρα για την Meta ελληνική startup - Ένα deal την εβδομάδα στην εγχώρια τεχνολογική σκηνή

Πόλο έλξης επενδύσεων αποτελεί το τελευταίο διάστημα η εγχώρια τεχνολογική σκηνή με τις εταιρείες ΤΠΕ και τις startups διαφόρων κλάδων να προσελκύουν από εγχώριους ισχυρούς παίκτες έως τραπεζικούς και τεχνολογικούς κολοσσούς. Η έντονη κινητικότητα που παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι δείχνει μάλιστα να ανεβάζει ρυθμούς, αν σκεφτεί κανείς ότι αρχής γενομένης της νέας χρονιάς πραγματοποιείται σχεδόν ένα deal την εβδομάδα στην ευρύτερη τεχνολογική σκηνή.

Κι αν η εξαγορά της λαρισινής Log On από την Entersoft αλλά κι εκείνη της ελληνικής CSA από την Epsilon Net, κέντρισαν κατά κύριο λόγο το εγχώριο ενδιαφέρον, αυτές που ακολούθησαν ήταν άκρως πιο ηχηρές επιβεβαιώνοντας την μετάβαση της χώρας από την επενδυτική στασιμότητα που παρατηρήθηκε πριν από μια δεκαετία σε φάση επενδυτικού πυρετού.

Προς επίρρωση των παραπάνω να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ανακοινώθηκε η εξαγορά και συγχώνευση της ελληνικής εταιρείας Mantis με τη γερμανική Ecovium. Με τίμημα που φτάνει ή και ξεπερνά σύμφωνα με πληροφορίες τα 60 εκατ. ευρώ η Mantis η οποία από το 1996 αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης αποθηκών και λογισμικού για επιχειρήσεις, διατηρώντας γραφεία σε 9 χώρες εντάσσεται στον όμιλο Ecovium ο οποίος από το 1999 αναπτύσσει τεχνολογικό εξοπλισμό, υποδομές κι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα της Γερμανίας και άλλων γερμανόφωνων περιοχών. Στόχος της συγχώνευσης αυτής με την Ecovium, βασικός μέτοχος της οποίας αποτελεί το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο FSN Capital, που διαχειρίζεται κεφάλαια 4 δισ. ευρώ., είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα και φυσικά η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των δύο εταιρειών διεθνώς.

Η τάση των M&As βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίστηκε με ένα ακόμα πιο ηχηρό deal το οποίο επισφράγισε την ύπαρξη ενός ακόμα μονόκερου στην Ελλάδα (σ.σ. ο πρώτος είναι η Peoplecert η αποτίμηση της οποίας φέρεται να ξεπερνά το 1 δισ. μετά και την εξαγορά της βρετανικής AXELOS). Ο λόγος για την στρατηγική επένδυση της J.P. Morgan στη Viva Wallet, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και η οποία φαίνεται να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ανεβάζοντας την αποτίμηση της ελληνικής neobank κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ. Η λογική πίσω από το deal εδράζεται στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο του Financial Technology, εν συντομία Fintech, ο οποίος δείχνει να προσελκύει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις δισεκατομμυρίων τόσο από θεσμικούς επενδυτές όσο και από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους. Αρκεί να αναφέρουμε ότι την χρονιά-ρεκόρ του 2021 οι fintech εταιρείες κατάφεραν να «σηκώσουν» επενδυτικά κεφάλαια ύψους 125 δισ. δολαρίων, με την αποτίμησή τους να εκτοξεύεται σύμφωνα με το Dealroom.co στα 3,5 τρισ. δολ., 6,2 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Πέρα όμως από αυτό, απέδειξε ότι η χώρα έχει ανέβει επενδυτική πίστα και οι εγχώριες εταιρείες είναι πλέον ικανές να προσελκύσουν από τραπεζικούς γίγαντες έως τεχνολογικούς κολοσσούς.

Κάτι που αναμένεται να επισφραγίσει ένα ακόμα deal με αμερικανικό άρωμα που κυοφορείται αυτό το διάστημα και το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Πατέλης, σε tweet του την περασμένη εβδομάδα. «Αυτή την εβδομάδα δύο μεγάλες εξαγορές από αμερικάνικες εταιρείες, ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και προπομπός επενδύσεων» ήταν το σχετικό τιτίβισμα του επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού και οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η χώρα έχει μπει στο στόχαστρο της Meta, μητρικής του Facebook, όπως είχε αναφέρει το insider.gr ήδη από το Σάββατο.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει, πηγές υποστηρίζουν ότι η επένδυση θα αφορά την συμμετοχή ή εξαγορά κάποιας τεχνολογικής startup, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της επεξεργασίας ήχου και έχει παρουσία τόσο στην Ελλάδα και έδρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στη Βοστώνη. Για την ακρίβεια στο στόχαστρο της Meta φαίνεται να έχει μπει η Accusonus, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013 από τον τον Αλέξανδρο Τσιλφίδη και τον Ηλία Κοκκίνη ενώ λίγο αργότερα υποδέχτηκε στην ομάδα της και τον Μιχάλη Τζαννέ ως ιδιώτη επενδυτή. Στην εν λόγω εξαγορά μπορεί να παραπέμπει άλλωστε και το tweet που έκανε πριν από λίγες ώρες η εταιρεία στον επίσημο λογαριασμό της, το οποίο ανέφερε «Ακολούθησε τα όνειρά σου και μην φοβάσαι να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις».

Follow your dreams and don't be afraid to do what you really want.

— accusonus (@accusonus) January 31, 2022