Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ιδρυτής της Amazon και της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος και τρεις ακόμη συνταξιδιώτες του βρέθηκαν στο διάστημα!

Ο πύραυλος της Blue Origin εκτοξεύθηκε σε ένα ταξίδι 11 λεπτών έως το σύνορο του διαστήματος την Kármán line. Η κάψουλα αποδεσμεύτηκε από τον βοηθητικό πύραυλο και αφού οι επιβάτες έζησαν την εμπειρία του διαστήματος και της έλλεψης βαρύτητας, επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη.

Σε δηλώσεις του μετά την προσγείωση, ο Τζεφ Μπέζος τόνισε πως η πρώτη επανδρωμένη πτήση της Blue Origin αντιπροσωπεύει μόνο ένα βήμα στην αποστολή της εταιρείας, η οποία έχει στόχο να καταστήσει δυνατή τη ζωή και τη μετακίνηση στο διάστημα, για ψυχαγωγία και για εργασία.

«Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό βήμα, σε σχέση με αυτό που θα κάνει η Blue Origin».

«Η τουριστική αποστολή μας επιτρέπει να κάνουμε εξάσκηση» δήλωσε και πρόσθεσε «Πρέπει να το κάνουμε ξανά και ξανά ώστε να φτάσουμε να λειτουργούμε με άνεση τα ταξίδια μεδιαστημικά σκάφη, όπως λειτουργούμε τις εμπορικές αεροπορικές πτήσεις».

Μαζί με τον Μπέζος και τον αδελφό του Μαρκ Μπέζος ταξίδεψαν, η 82χρονη πρωτοπόρος αεροπόρος Ουάλι Φανκ, η οποία έγινε η γηραιότερη αστροναύτης του κόσμου και ο 18χρονος Όλιβερ Ντέιμεν, ένας απόφοιτος Λυκείου που αναμένεται να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης έγινε ο νεότερος αστροναύτης του κόσμου. Ο Ντέιμεν είναι ο πρώτος επί πληρωμή πελάτης της εταιρείας. Ο πατέρας του είναι επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Somerset Capital Partners.

Αυτή ήταν η πρώτη επανδρωμένη πτήση της Blue Origin με προορισμό το διάστημα, όμως αναμένεται πως θα ακολουθήσουν ακόμα δύο πτήσεις εντός του 2021, με την εταιρεία να «καλεί» τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μέσω email με την διαστημική εταιρεία, στο SIGN UP FOR YOUR TRIP TO SPACE.

Ο Μπέζος παραχώρησε σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων πριν την εκτόξευση, από τις εγκαταστάσεις Launch Site One της Blue Origin, σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων από τα περίχωρα της πόλης Βαν Χορν του Τέξας.

«Ο κόσμος με ρωτάει συνεχώς εάν είμαι αγχωμένος, Δεν είμαι ιδιαίτερα αγχωμένος. Είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι περίεργος. Θέλω να γνωρίσω τι θα μάθουμε», είπε ο Μπέζος, ιδρυτής της Amazon.com Inc, στην εκπομπή "CBS This Morning".

«Έχουμε εκπαιδευτεί. Το όχημα είναι έτοιμο. Το πλήρωμα είναι έτοιμο. Η ομάδα είναι φανταστική», τόνισε ο Μπέζος.

«Νιώθουμε πολύ καλά με αυτό».

#NewShepard is on the pad. The launch team completed vehicle rollout this morning and final preparations are underway. Liftoff is targeted for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/oShmtRmA4n

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021