Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το άνοιγμα της εστίασης – Ποια καταστήματα επαναλειτουργούν

Επαναλειτουργούν από τη Δεύτερα τα καταστήματα εστίασης υπό τις προϋποθέσεις ότι λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους και φιλοξενούν μόνο καθημένους πελάτες, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

Όπως έγραφε το insider.gr τελικά θα επιτραπεί και η λειτουργία των καφέ – μπαρ με ΚΑΔ 56.30.10.04 εφόσον πάντα διαθέτουν εξωτερικούς χώρους, παρότι στις αρχικές ανακοινώσεις είχαν εξαιρεθεί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες. Όσα δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους θα μπορούν να λειτουργούν με delivery, ή take away όπως μέχρι σήμερα.

Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής.

Όσον αφορά στα καταστήματα εστίασης εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων λειτουργούν μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

Κλειστά παραμένουν κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα λειτουργούν χωρίς μουσική, με ωράριο έως τις 22.45 και ανώτατο όριο 6 άτομα ανά τραπέζι.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ΚΥΑ επιτρέπεται:

Η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,

γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:



Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3 έως 6, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45

• Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό Χώρο.



• Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3 έως 6, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:



α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή.



β) Mέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι.



γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).



δ) Πληρότητα 40% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παο. Α του άρθρου 14 τικ υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/0,70 τ.μ).



ε) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.



στ) Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.



• Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.



• Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery)