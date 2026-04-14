Ειδήσεις | Διεθνή

Επικεφαλής Rosatom: Μόλις 20 άτομα προσωπικό παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Newsroom
Επικεφαλής Rosatom: Μόλις 20 άτομα προσωπικό παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ
Rosatom/ Πηγή Φωτό: Getty Images
Ο επικεφαλής της κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως 20 άτομα του προσωπικού παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom δήλωσε σήμερα, μία ημέρα αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την τελική φάση απομάκρυνσης του προσωπικού, ότι μόνο 20 άτομα του προσωπικού της παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν.

Η Rosatom, η οποία κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στην περιοχή, απομάκρυνε εκατοντάδες εργαζόμενους της από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ είπε ότι η Rosatom «είναι όσο το δυνατόν έτοιμη» να ξαναρχίσει την κατασκευή της δεύτερης και τρίτης μονάδας όταν καταστεί εφικτό και αυτό παραμένει προτεραιότητά της.

Ο Λιχατσόφ είπε ότι η τελευταία ομάδα 108 εργαζόμενων που απομακρύνθηκε αναμένεται να περάσει από το Ιράν στην Αρμενία τη νύχτα της Τρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Τι αλλάζει σε βενζίνη και diesel και γιατί οι τιμές παραμένουν εύθραυστες

Μετωπική στη Βουλή με ανοιχτά μέτωπα

Η Fed ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον πλουσιότερο επικεφαλής στην ιστορία της

