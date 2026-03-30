Δύο κυανόκρανοι του ΟΗΕ σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο

Χθες Κυριακή, άλλος ένας κυανόκρανος – επίσης μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων – σκοτώθηκε εξαιτίας έκρηξης βλήματος σε θέση της UNIFIL σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε πως δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας όταν το όχημά τους καταστράφηκε από έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί.

Νεκροί είναι δύο Ινδονήσιοι που συμμετείχαν στην αποστολή της UNIFIL, διευκρίνισε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Άλλοι δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, εξαιτίας της έκρηξης κοντά στην κοινότητα Μπάνι Χαϊγιάν.

Χθες Κυριακή, άλλος ένας κυανόκρανος – επίσης μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων – σκοτώθηκε εξαιτίας έκρηξης βλήματος σε θέση της UNIFIL σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.

Εντολή εκκένωσης για έξι χωριά στην Μπεκάα εξέδωσε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε απόψε νέες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους έξι χωριών στην περιοχή της Μπεκάα, στον δυτικό Λίβανο, να τα εκκενώσουν ενόψει στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αυτές είναι οι πρώτες εντολές εκκένωσης που εκδίδονται για τις κοινότητες αυτές.

Σύμφωνα με τον στρατό, αφορμή για την προειδοποίηση ήταν η «παραστρατιωτική δραστηριότητα» που παρατηρήθηκε στην περιοχή, όπως την χαρακτήρισε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ