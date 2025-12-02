Ισπανία: Ο Σάντσεθ απορρίπτει τις κατηγορίες του πρώην υπουργού Μεταφορών

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε σήμερα, καταγγέλλοντας «απειλές» κι έναν «εκβιασμό», τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του και της κυβέρνησής του.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε σήμερα, καταγγέλλοντας «απειλές» κι έναν «εκβιασμό», τις κατηγορίες που διατύπωσε πρόσφατα εναντίον της συζύγου του και της κυβέρνησής του ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, ο οποίος τέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε προσωρινή κράτηση για διαφθορά.

Στο κέντρο μιας πολυπλόκαμης υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται ο πρώην βοηθός του, ο Κόλντο Γκαρθία, και ο πρώην τρίτος στην ιεραρχία του Σοσιαλιστικού Κομματος Σάντος Θερντάν, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση την περασμένη Πέμπτη.

Λίγο πριν φυλακισθεί, άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Mundo ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού Μπεγκόνια Γκόμεθ, η οποία διώκεται και η ίδια σε άλλη δικαστική υπόθεση, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταβολή δημόσιων επιδοτήσεων στην αεροπορική εταιρεία Air Europa την περίοδο της πανδημίας της Covid-19.

Οι κατηγορίες αυτές είχαν ήδη διατυπωθεί, κυρίως από τη δεξιά αντιπολίτευση, η οποία διαβεβαίωνε ότι, όταν έγινε αυτή η διάσωση, ο τουριστικός όμιλος Globalia, ιδιοκτήτης της Air Europa, ήταν ανάδοχος προγραμμάτων της συζύγου του Σάντσεθ.

«Δεν θα αποδεχθούμε καμιά απειλή, κανέναν εκβιασμό από την πλευρά προσώπων ή οργανισμών. Λάβαμε μια απόφαση δύσκολη, σκληρή, σταθερή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να ξεριζώσουμε τη διαφθορά», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ σχετικά με τις κατηγορίες αυτές σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTVE.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να υπερασπισθούν τον εαυτό τους, αλλά ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση ούτε το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν θα δεχθούν, είτε από οργανισμούς, όπως στην περίπτωση του Λαϊκόυ Κόμματος, είτε από πρόσωπα, ούτε εκβιασμούς ούτε απειλές», συνέχισε.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν προχθές, Κυριακή, στη Μαδρίτη έπειτα από έκκληση του δεξιού Λαϊκού Κόμματος για να ζητήσουν άλλη μια φορά την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ στο όνομα της μάχης εναντίον της «διαφθοράς» και της «μαφίας».

Ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος έχει ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη από τους Ισπανούς και έχει διαβεβαιώσει πολλές φορές ότι το κόμμα του ουδέποτε έλαβε παράνομη χρηματοδότηση, λέει πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, το 2027.

Από την πλευρά του, καταγγέλλει επιθέσεις που εξυφαίνονται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά με στόχο να τον εξασθενήσουν.

Εκτός από τους Άμπαλος, Γκαρθία και Θερντάν, η σύζυγος του πρωθυπουργού και ο αδελφός του, ο Νταβίντ, είναι επίσης στόχοι σε άλλες δικαστικές υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ