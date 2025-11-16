Ζελένσκι: Συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα - Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

Το Κίεβο θα καλύψει τις χειμερινές του ανάγκες με αέριο εισαγόμενο από την Ελλάδα. θα διατεθούν σχεδόν 2 δισ. ευρώ για να αντισταθμίσουν τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή. Σε εξέλιξη

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις» .

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Στις 13:45 η συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι στο Μαξίμου

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Πριν την συνάντηση του με τον πρωθυπουργό, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό μέγαρο.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας την Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00' έως και την ώρα 22:00' με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - Λ. Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Αμαλίας - Ξενοφώντος - Φιλελλήνων - Πλ. Συντάγματος - Σταδίου - Αμερικής - Λυκαβηττού - Ηλ. Ρογκάκου - Κλεομένους - Πλουτάρχου - Ριζάρη - Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας - Βεκιαρέλη - Γρίβα Διγενή - 25ης Μαρτίου - Μπιζανίου - Κορυτσάς - Μπενάκη - Κοκκώνη - Λ. Κηφισίας - Αγαμέμνονος - Αγ. Βαρβάρας - Σερρών - Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP