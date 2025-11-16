Νέο «επεισόδιο» Κίνας - Ιαπωνίας για τη κυριότητα των νήσων Σενκάκου

Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν διέλευση από τα ύδατα των νήσων Σενκάκου που διοικούνται από το Τόκιο.

Πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν σήμερα διέλευση από τα ύδατα των Νήσων Σενκάκου σε μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», αναφέρει η Κινεζική Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η διέλευση ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο αποκαλεί Ντιαογιού και το Τόκιο αποκαλεί Σενκάκου.

Η πρέσβεία της Ιαπωνίας στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ