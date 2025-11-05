Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Λέκκας: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση του σεισμού ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη ισχύος 4,5 ρίχτερ, ενώ έγινε αισθητή σε πολλές γύρω περιοχές.

Λέκκας: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - Είναι στο μεγάλο ρήγμα Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας.

Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους», ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, στο ΕΡΤnews Radio 105,8, για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ πριν λίγο βορειοδυτικά της Ξάνθης.

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων», σημείωσε.