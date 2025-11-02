Μπέσεντ: Οι πληρωμές για τις παροχές τροφίμων θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν από την Τετάρτη

Νωρίτερα, δικαστήριο διέταξε την πληρωμή των επιδομάτων τροφίμων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ν’ ακούσει από τα δικαστήρια πως να χρηματοδοτήσει τις παροχές τροφίμων (SNAP ) για τους Αμερικανούς που τις έχουν ανάγκη και οι πληρωμές θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν από την Τετάρτη, όπως διέταξε ένας Αμερικανός δικαστής, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ερώτηση αν μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δρομολογηθεί για να εφαρμοστεί η παραπάνω δικαστική απόφαση σχετικά με την έναρξη μέρους των πληρωμών την Τετάρτη, ο Μπέσεντ απάντησε “θα μπορούσε”.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης, στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ασκήσει έφεση στην αναφερόμενη δικαστική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP