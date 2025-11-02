Ειδήσεις | Διεθνή

Μπέσεντ: Οι πληρωμές για τις παροχές τροφίμων θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν από την Τετάρτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπέσεντ: Οι πληρωμές για τις παροχές τροφίμων θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν από την Τετάρτη
Σκοτ Μπέσεντ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Νωρίτερα, δικαστήριο διέταξε την πληρωμή των επιδομάτων τροφίμων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ν’ ακούσει από τα δικαστήρια πως να χρηματοδοτήσει τις παροχές τροφίμων (SNAP ) για τους Αμερικανούς που τις έχουν ανάγκη και οι πληρωμές θα μπορούσαν ν’ αρχίσουν από την Τετάρτη, όπως διέταξε ένας Αμερικανός δικαστής, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ερώτηση αν μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δρομολογηθεί για να εφαρμοστεί η παραπάνω δικαστική απόφαση σχετικά με την έναρξη μέρους των πληρωμών την Τετάρτη, ο Μπέσεντ απάντησε “θα μπορούσε”.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης, στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ασκήσει έφεση στην αναφερόμενη δικαστική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο – Ανοδικά σχεδόν όλοι οι πάροχοι

Career tips: Οι 5 κινήσεις που μπορούν να απογειώσουν την επαγγελματική σου πορεία

Ηλεκτρισμός: Ρεκόρ εξαγωγών και παραγωγής από αέριο – Ιστορικό υψηλό και για τις περικοπές ΑΠΕ

tags:
ΗΠΑ
Σκοτ Μπέσεντ
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider