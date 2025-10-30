Ειδήσεις | Ελλάδα

Έφοδος της Oικονομικής Aστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πήγες στην ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, προχώρησαν στην κατάσχεση όλου του αρχείου των αιτήσεων για επιδοτήσεις, που υποβλήθηκαν το 2025, καθώς αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία για το τρέχον έτος.

Καθώς η διαδικασία έχει γίνει και για τα προηγούμενα έτη τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας θα προχωρήσουν σε διασταυρώσεις με στόχο να βρουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.

