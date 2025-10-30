Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή στο Λούβρο

Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σχετικά με την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL.

Νωρίτερα σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε το ριφιφί.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο σαββατοκύριακο "παραδέχθηκαν εν μέρει" την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας της εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μουσείο Λούβρου
