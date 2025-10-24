Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford θα αναπτυχθεί στη ζώνη της Νότιας Αμερικής

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.

