Ισραήλ: Αναχαίτισε νέο στόλο για την Γάζα - Οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.

Ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του υπέστησαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φτάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως τα σκάφη του στόλου είναι ασφαλή και οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι όπου οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα.

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

Πολλοί ακτιβιστές που είχαν επιβιβαστεί σε προηγούμενο στόλο που αποτελούνταν από περίπου 50 σκάφη, ο οποίος κατευθύνθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress