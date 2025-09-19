Περισσότεροι από 6.500 υποψήφιοι στις φετινές Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Η φετινή καμπάνια «Έλα όπως είσαι» ενθάρρυνε υποψηφίους κάθε ηλικίας και εργασιακής εμπειρίας να συμμετάσχουν χωρίς άγχος, με στόχο την ουσιαστική επαφή με κορυφαίες εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας από το kariera.gr, οι οποίες φέτος συμπλήρωσαν 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Συνολικά, 145 εργοδότες προσέλκυσαν περισσότερους από 6.500 υποψηφίους, σε ένα event-θεσμό, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Metropolitan Expo, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η φετινή καμπάνια «Έλα όπως είσαι» ενθάρρυνε υποψηφίους κάθε ηλικίας και εργασιακής εμπειρίας να συμμετάσχουν χωρίς άγχος, με στόχο την ουσιαστική επαφή με κορυφαίες εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Τα σημαντικότερα highlights της εκδήλωσης:

145 εταιρείες στις Ημέρες Καριέρας: Εργοδότες διαφορετικών κλάδων υποδέχθηκαν υποψηφίους κάθε επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας.

Ομιλίες και Workshops: Συνολικά 120 ομιλητές σε 3 stages και 1 workshop area, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, συζητώντας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το μέλλον της απασχόλησης.

Youth Corner (powered by genAIRation AEGEAN): Ενημέρωση για ευκαιρίες στο εξωτερικό, προγράμματα Erasmus, εθελοντισμός και tips για προσωπική ανάπτυξη.

Συμβουλευτική Καριέρας: Οι recruiters του kariera.gr προσέφεραν εξατομικευμένες συμβουλές για συνεντεύξεις και σύνταξη βιογραφικού.

Interactive Spots: Photobooths, opinion walls και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου στελέχη και υποψήφιοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα κοινωνικά δίκτυα.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν οι ομιλίες του πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Δημήτρη Παπανικολάου και της κόρης του, Άριας. «Όταν απλώνουμε ένα φως, αυτό πάει παντού. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη Γη. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι καταπληκτικοί σε κάποια πράγματα - υπάρχουν άνθρωποι στο φάσμα που η κοινωνία μπορεί να τους χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την κόρη του να συγκινεί μιλώντας για τα επαγγελματικά όνειρά της.

Στο πλαίσιο των φετινών Ημερών Καριέρας, πραγματοποιήθηκε κλειστό γεύμα εργασίας με καλεσμένη την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και επιλεγμένους εργοδότες και συνεργάτες του kariera.gr. Η Υπουργός δήλωσε: «Σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων μεταξύ άλλων και για τις δράσεις του Υπουργείου που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της αγοράς εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η εικόνα της αγοράς έχει βελτιωθεί σημαντικά: η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35%, ο μέσος μισθός κατά 28%, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρνουμε ένα νέο εργασιακό νομοσχέδιο με διττό στόχο: αφενός την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου τη μείωση της γραφειοκρατίας για την αγορά εργασίας. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις προσπάθειές μας, σε συνεργασία με εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για μια ακόμη πιο δίκαιη, δυναμική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας».

Η CEO του Kariera Group, Μαντώ Πατσαούρα δήλωσε: «Οι Ημέρες Καριέρας φέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, συνδέοντας χιλιάδες υποψηφίους με εκατοντάδες εργοδότες και δημιουργώντας γέφυρες ευκαιριών. Εργοδότες και υποψήφιοι μας εμπιστεύτηκαν και αγκάλιασαν το μήνυμα: έλα όπως είσαι. Ένα μήνυμα απλό, αλλά βαθιά σημαντικό, καθώς η αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο ανθρωποκεντρική. Αυτή είναι η νέα εποχή για τις Ημέρες Καριέρας, μια εποχή που δεν αφορά μόνο τους τίτλους, αλλά αποτελεί εφαλτήριο για την οικοδόμηση μιας ειλικρινούς σχέσης ανάμεσα σε εργοδότες και μελλοντικούς εργαζόμενους».

Φέτος, Platinum Χορηγός των Ημερών Καριέρας Αθήνας 2025 ήταν ο Όμιλος ΔΕΗ. Η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, δήλωσε: «Στις φετινές Ημέρες Καριέρας, είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε πληθώρα υποψηφίων διαφορετικών ηλικιών, backgrounds και αντικειμένων και να εξερευνήσουμε μαζί πώς μπορούν να γίνουν μέρος του Ομίλου ΔΕΗ, του κορυφαίου Powertech Ομίλου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που εξελίσσεται και καινοτομεί στην ευρύτερη περιοχή. Ενέργεια, πάθος, δυναμική και φρέσκες ιδέες. Όλα όσα αναζητούμε στους ανθρώπους που θα έρθουν στην ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!».

Mediterranean College: Πλήρης υποτροφία σπουδών σε έναν τυχερό υποψήφιο

Θέλοντας να επιβραβεύσει όλους τους ενδιαφερόμενους με ακαδημαϊκά προσόντα, το Mediterranean College συμμετείχε ως Χορηγός Εκπαίδευσης στις Ημέρες Καριέρας, προσφέροντας σε έναν τυχερό, κατόπιν κλήρωσης, μια πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, διέθεσε 40% επιδότηση στα δίδακτρα σε όσους επισκέπτες δήλωσαν συμμετοχή, σε πρόγραμμα της επιλογής τους. Εάν δεν προλάβατε να συμμετάσχετε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής και εξασφαλίστε προνομιακά δίδακτρα για τη φοίτησή σου. (Όροι Υποτροφίας).

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι οι Ημέρες Καριέρας δεν αποτελούν απλώς μια εκδήλωση για αναζήτηση εργασίας, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει πρακτικές λύσεις, ευκαιρίες δικτύωσης και ψυχαγωγία. Το μήνυμα «Έλα όπως είσαι» βρήκε ουσιαστική απήχηση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε υποψήφιος ένιωσε άνετα να ξεκινήσει ή να εξελίξει την επαγγελματική του πορεία.

Οι Ημέρες Καριέρας πραγματοποιήθηκαν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής.