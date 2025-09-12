Ειδήσεις | Ελλάδα

Συζήτηση Μητσοτάκη με τον Ντέμη Χασάμπη στο Ηρώδειο για το AI

Newsroom
«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, έχουν τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα επιστήμονα και CEO της Google Deepmind, Ντέμη Χασάμπη, που διεξάγεται στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Athens Innovation Summit.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Τεχνητή νοημοσύνη
Google
Ντέμης Χασάμπης

