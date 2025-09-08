ΗΠΑ: Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη Τραμπ στην υπόθεση Κάρολ - Καλείται να καταβάλει αποζημίωση 83,3 εκατ. δολάρια

Οι τρεις δικαστές έκριναν ομόφωνα ότι το ποσό της αποζημίωσης είναι εύλογο, δεδομένων των «εξαιρετικών και ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων της υπόθεσης».

Ομοσπονδιακό Εφετείο στη Νέα Υόρκη απέρριψε την προσφυγή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικυρώνοντας αποζημίωση 83,3 εκατ. δολαρίων υπέρ της Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ για δυσφήμηση. Η υπόθεση αφορά τις δηλώσεις του το 2019, όταν είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι την είχε βιάσει, ισχυρισμός που, όπως έκρινε το δικαστήριο, έπληξε την υπόληψή της.

Το δεύτερο Εφετείο απέρριψε το επιχείρημα του Τραμπ ότι απολάμβανε προεδρικής ασυλίας όταν έκανε τις δηλώσεις. Οι τρεις δικαστές έκριναν ομόφωνα ότι το ποσό της αποζημίωσης είναι εύλογο, δεδομένων των «εξαιρετικών και ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων της υπόθεσης». Από τα 83,3 εκατ. δολάρια, τα 18,3 εκατ. αφορούν ηθική βλάβη και τα 65 εκατ. ποινικές αποζημιώσεις.

Η Κάρολ, που υπήρξε για χρόνια αρθρογράφος στο περιοδικό Elle, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος το 1996. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε το 2019 ότι «δεν είναι ο τύπος του» και ότι επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Παρόμοιες δηλώσεις επανέλαβε το 2022 μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γεγονός που οδήγησε σε ξεχωριστή απόφαση αποζημίωσης 5 εκατ. δολαρίων, η οποία είχε επικυρωθεί τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία και παρουσιάζει τις δικαστικές του περιπέτειες ως μέρος «δημοκρατικής σκευωρίας» εις βάρος της πολιτικής του πορείας. Η νομική του ομάδα δήλωσε μετά την απόφαση ότι «ο πρόεδρος Trump θα συνεχίσει να νικά απέναντι στη φιλελεύθερη εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, παραμένοντας προσηλωμένος στο στόχο του να κάνει ξανά την Αμερική μεγάλη».

Οι δικαστές επισήμαναν ότι οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της Κάρολ εντάθηκαν όσο πλησίαζε η δίκη, γεγονός που ενίσχυσε την απόφαση για υψηλή ποινική αποζημίωση. «Υπήρξε δόλος και εξαπάτηση, σοβαρή ψυχική βλάβη και συνεχής στοχοποίηση επί πέντε χρόνια», ανέφερε το σκεπτικό.

Στην τελευταία του έφεση, ο Τραμπ επικαλέστηκε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2024 που του χορηγεί σημαντική ποινική ασυλία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να καλύπτει και την υπόθεση Κάρολ. Υποστήριξε ακόμη ότι μιλούσε με την ιδιότητα του προέδρου, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και τον θεσμό. Το εφετείο όμως απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η Κάρολ, σήμερα 81 ετών, δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι προσδοκά στο τέλος της διαδικασίας των εφέσεων ώστε «να αποδοθεί οριστικά δικαιοσύνη». Στο μεταξύ, έχει κυκλοφορήσει νέο βιβλίο με τίτλο "Not My Type: One Woman vs. a President", όπου περιγράφει τον πολυετή νομικό της αγώνα.