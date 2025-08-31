Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 24χρονου που πέταξε πλαστικό μπουκάλι σε αγωνιστικό χώρο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού συνελήφθη χθες 24χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Άρης-Παναιτωλικός.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως συνέλαβαν χθες το βράδυ τον 24χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, βρισκόταν σε θύρα του γηπέδου, και έριξε μικρό πλαστικό μπουκάλι εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς όμως να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ