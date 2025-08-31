Κοντογεώργης: Το κλίμα τοξικότητας και πόλωσης ζημιώνει τη χώρα και η κυβέρνηση δεν θα προσχωρήσει σε αυτό

Στη φετινή ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα σύνολο μέτρων πολιτικής, με κεντρικούς άξονες τη φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη της οικογένειας, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Από τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη, το ερχόμενο Σάββατο, ξεκινά η συνέντευξη του υφυπουργού Θανάση Κοντογεώργη στην ιστοσελίδα liberal.gr. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, «στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα σύνολο μέτρων πολιτικής, έχοντας ως κεντρικούς άξονες τη φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη της οικογένειας. Ειδικά οι πολιτικές μας για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο είναι το πιο σοβαρό εθνικό ζήτημα. Ένα ζήτημα που επηρεάζει την οικονομία, την εργασία, το ασφαλιστικό, την παιδεία, την υγεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και βεβαίως το στεγαστικό, τόσο τώρα όσο και - ακόμα περισσότερο - τις γενιές που έρχονται».

Και συνεχίζει: «Αυτά τα μέτρα καθίστανται δυνατά χάρη στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με πλεονάσματα που προέρχονται από ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι καρποί της ανάπτυξης πρέπει να είναι πιο ορατοί και πιο αισθητοί για τους πολίτες - και αυτό κάνουμε. Η οικονομική ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν αλλάζει προς το καλύτερο την ζωή των πολιτών», διαμηνύει κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

Όπως εξάλλου διευκρινίζει σε επόμενο σημείο, «τα σημερινά πλεονάσματα που αναδιανέμονται δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Συνεπώς, χτίσαμε προσεκτικά τη βάση που μας επιτρέπει σήμερα να κάνουμε σημαντικές και μόνιμες παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, που είναι τόσο απαραίτητη για τη χώρα μας».

Συν τοις άλλοις, προσθέτει σε επόμενο σημείο, «κάθε ΔΕΘ έχει τη σημασία της στον κυβερνητικό και εκλογικό κύκλο. Η φετινή ΔΕΘ θεωρώ ότι αποτελεί μια κομβική στιγμή γιατί είναι, υπό μία έννοια, μια ΔΕΘ συγκομιδής. Για την Κυβέρνηση είναι η 7η εν σειρά ΔΕΘ σοβαρών δεσμεύσεων, μακριά από παροχολογία».

Ερωτηθείς για τις αναμενόμενες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Θ. Κοντογεώργης απαντά ως εξής: «Η οικονομία είναι το κατεξοχήν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, διαχρονικά. Και η κυβέρνηση επιθυμεί να υπάρχει αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Το κλίμα, όμως τοξικότητας και πόλωσης ζημιώνει τη χώρα και η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν θα προσχωρήσει σε αυτό. Γιατί αφαιρεί πολύτιμο χρόνο από τη δουλειά που πρέπει να γίνει αλλά και από την ηρεμία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουν οι πολιτικές μας προς όφελος των συμπολιτών μας. Σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση, που απέναντι σε δεδομένα αντιπαραβάλλει αοριστολογίες, ανακρίβειες και έντονα τοξικό λόγο. Κατηγορηθήκαμε ακόμα και για φοροεπιδρομή τη στιγμή που έχουμε μειώσει φόρους και αυξήσαμε μόνο έναν: τον ΕΝΦΙΑ των τραπεζών. Η πιο σημαντική μας διαφορά όμως είναι η υπευθυνότητα: επιλέγουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα διαθέτοντας το πλεόνασμα υπέρ των μεσαίων στρωμάτων, της οικογένειας και όσων έχουν ανάγκη ενώ η αντιπολίτευση προσχωρεί σε μια πλειοδοσία».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα εκλογικά σενάρια, ο Θ. Κοντογεώργης σημειώνει: «Σεβόμαστε τη βούληση των συμπολιτών μας, αφού αυτοί θα καθορίσουν τους συσχετισμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τη φθορά που προκαλείται πάντα από τη διακυβέρνηση. Πιστεύω ακράδαντα, όμως, ότι η δημοκρατία έχει τους δικούς της ρυθμούς και ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και η θετική ψήφος στις εκλογές προϋποθέτουν: έργο και αποτέλεσμα, ειλικρινή και τακτική συνομιλία με την κοινωνία, μετριοπάθεια και ρεαλιστική προσδοκία για το μέλλον. Αυτός είναι και ο πυρήνας της πολιτικής μας και έτσι θα πολιτευθούμε μέχρι τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να έχουν ταχύτητα και καλύτερα αποτελέσματα στις πολιτικές τους. Αν καταφεύγεις σε εκλογικά συστήματα και μεθοδεύσεις, κάτι έχει πάει μάλλον λάθος. Και αυτό το λάθος δεν θα το κάνουμε», διαβεβαιώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ