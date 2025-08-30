Ρωσία: Εξαπέλυσε επίθεση σε σχεδόν όλη τη γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Ρώσο αρχηγό του γενικού επιτελείου, οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία».

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία και διατηρούν τη «στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

«Η κοινή ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της γραμμής του μετώπου», είπε ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ σε ένα μήνυμα προς τους υπαρχηγούς του που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Αυτήν τη στιγμή, η στρατηγική πρωτοβουλία έγκειται ολοκληρωτικά στις ρωσικές δυνάμεις».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών πόλεων πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια επίθεση στο ανατολικό τμήμα, επιχειρώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

Ρωσικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κίεβου, σκότωσαν την Πέμπτη τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια σύνοδο στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα δώσει ώθηση στις προσπάθειές του να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Γκεράσιμοφ είπε πως η Ρωσία διεξήγαγε 76 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικο-βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτήν την άνοιξη και το καλοκαίρι, εστιάζοντας στην καταστροφή τοποθεσιών όπου πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παράγονται.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η Μόσχα έχει αυτήν τη στιγμή τον έλεγχο του 99,7% της ανατολικής περιφέρειας του Λουχάνσκ, του 79% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, του 74% της περιφέρειας της Ζαπορίζια και το 76% της περιφέρειας της Χερσώνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Μάρτιο η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και έχει τον έλεγχο 149 χωριών.

Ρωσικές δυνάμεις αυτόν τον μήνα άρχισαν να πιέζουν προς τη νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε πως επτά χωριά στην περιοχή αυτή τελούν τώρα υπό ρωσικό έλεγχο.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει την κατάσταση στο μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ