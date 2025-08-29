Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025
Σημειώνεται ότι, κατά την περασμένη χρονιά, ο συνολικός αριθμός των οριστικοποιημένων αιτήσεων είχε ανέλθει στις 642.971 και το 2023 σε 654.064 δηλώσεις.

Ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου θα παραμείνει το πληροφοριακό σύστημα υποβολής ΕΑΕ2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του Οργανισμού Πληρωμών, μέχρι σήμερα το μεσημέρι είχαν οριστικοποιηθεί 589.974 αιτήσεις, ενώ οι πρόχειρες ανερχόταν σε 46.952 δηλώσεις.

Σημειώνεται τέλος, ότι κατά την περασμένη χρονιά, ο συνολικός αριθμός των οριστικοποιημένων αιτήσεων είχε ανέλθει στις 642.971 και το 2023 σε 654.064 δηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα fake news, η Θεσσαλονίκη και το μήνυμα Μητσοτάκη από Γαλλία

Υπ. Παιδείας: Ποια είναι τα 4 πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που ανοίγουν στην Ελλάδα

Το 10 πιο cool αυτοκίνητα του 2025 με κάτω από 30.000 ευρώ

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider