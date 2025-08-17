Τζόκερ: Δύο νικητές στην mega κλήρωση των 28,8 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις Τζόκερ λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Το μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του Τζόκερ που μοίραζε 28,8 εκατ. ευρώ, είχε δύο νικητές, όπως έγινε γνωστό στην κλήρωση της Κυριακής.

Ειδικότερα, το ποσό - ρεκόρ των 28.826.294,38 ευρώ θα μοιραστούν 2 παίκτες, λαμβάνοντας από 14.413.147,19 ευρώ έκαστος.

Παράλληλα, βρέθηκαν 9 τυχερά δελτία με 5 επιτυχίες, που κερδίζουν 100.000 ευρώ, ενώ 90 δελτία με 4+1 επιτυχίες κέρδισαν από 2.500 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα ήταν οι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 28,5 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.