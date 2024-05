H ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι μόνο καλύψεις και προγράμματα: Είναι κυρίως ανθρώπινη επαφή

Πίσω από κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα Generali (υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτου ή επιχείρησης) υπάρχει ένας από τους 3.500 συμβούλους της εταιρίας έτοιμος να συνδράμει κάθε σου ανάγκη.

Αρκετός κόσμος έχει στο μυαλό του μια στερεοτυπική εικόνα για τους ασφαλιστές. Ότι, δηλαδή, είναι εκείνοι οι κύριοι με το κουστούμι και τον χαρτοφύλακα που χτυπάνε την πόρτα ή παίρνουν επίμονα τηλέφωνο για να ρωτήσουν αν «έχετε κάνει κάποια ασφάλεια». Στην πραγματικότητα, οι σωστοί επαγγελματίες της ασφάλισης, όπως αυτοί της Generali, σου παρέχουν Speed on λύσεις, και αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια αυτοκινήτου, τη δήλωση ατυχήματος, την φροντίδα ατυχήματος, τον υπολογισμό ασφαλίστρων αυτοκινήτου και όχι μόνο.

Αν μάλιστα έχεις προνοήσει να ξεκινήσεις μια συνεργασία μαζί τους, τότε κοιμάσαι ήσυχος κάθε βράδυ, γνωρίζοντας πως οποιοδήποτε ατύχημα εκεί έξω μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο, όταν έχεις τους σωστούς συμμάχους στο πλευρό σου. Γιατί εκτός από τα κατάλληλα προγράμματα και τις καλύψεις, η Generali προσφέρει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: την ανθρώπινη επαφή και τις σχέσεις με τους πελάτες που χτίζονται πάνω σε βάσεις εμπιστοσύνης με τους εξειδικευμένους της συμβούλους.

Είναι πάντα καλύτερο να έχεις κάποιον δίπλα σου

Η προσωπική εμπειρία που θα διηγηθώ παρακάτω, μου απέδειξε πόσο σημαντική είναι για την καθημερινότητα μας μια πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, είτε πρόκειται για το αυτοκίνητο, για την επιχείρηση ή για την υγεία μας.

Πριν από μερικούς μήνες, λοιπόν, αποφασίσαμε μαζί με φίλους να κάνουμε μια βόλτα στην Πάρνηθα. Ήταν Σάββατο και, προφανώς, δεν είμασταν οι μόνοι που έκαναν αυτή τη σκέψη. Οι δρόμοι ήταν κατακλυσμένοι από αυτοκίνητα Αθηναίων που επιθυμούσαν ακριβώς το ίδιο με εμάς: να απολαύσουν τη φύση. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως, άρχισε ένα ψιλόβροχο. Είχε μέρες να βρέξει και έτσι, οι δρόμοι έγιναν πιο γλιστεροί και όλα τα αυτοκίνητα κινούνταν αργά.

Αφού βρήκαμε ένα ωραίο spot για μερικές φωτογραφίες και ανάσες γεμάτες οξυγόνο, είχε πλέον έρθει η ώρα του φαγητού. Η ταβέρνα που είχαμε κλείσει τραπέζι ήταν περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά. Ο δρόμος φαινομενικά ήταν καλός, «έτοιμος» να μας κατευθύνει στον προορισμό μας. Ή μήπως όχι;

Κατεβαίνοντας το βουνό, σε μια αλληλουχία στροφών, το φρένο του αυτοκινήτου έδειξε να μην συμμορφώνεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα έκανα μανούβρες, προσπαθώντας να πάρω τη στροφή σωστά, αλλά δεν τα κατάφερα. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με τον πίσω προφυλακτήρα σε ένα δέντρο και η μπροστινή του όψη βρέθηκε να κοιτάζει σχεδόν στο κενό. Ο τρόμος ήταν ζωγραφισμένος στα πρόσωπα όλων μας. Και ακόμη περισσότερο στο δικό μου.

Βάζοντας όλοι ένα χεράκι, καταφέραμε να μετακινήσουμε το όχημα προς τα δεξιά και να το παρκάρουμε στη γωνία του δρόμου ώστε να πάρουμε μια ανάσα. Η επόμενη μου κίνηση μου ήταν να καλέσω την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είχα κάνει την ασφάλεια αυτοκινήτου μου. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ άγχος, μιας και δεν την είχα ξαναχρησιμοποιήσει σε τέτοια περίπτωση, αλλά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Generali ανταποκρίθηκε με απίστευτη ταχύτητα, όπως κάνει δηλαδή στις Speed On περιπτώσεις. Με τη βοήθεια ενός επαγγελματία συμβούλου, ο οποίος ήταν συνεχώς στο πλευρό μου, ενημερώθηκα βήμα-βήμα για όλη τη διαδικασία, ενώ πήρα και όχημα αντικατάστασης μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου και να γίνει τελικά σαν καινούργιο.

Generali σημαίνει οδική βοήθεια όπου κι αν βρίσκεσαι

Σήμερα, η Generali διατηρεί την αξιοπιστία της και προσφέρει ακόμα περισσότερα με κάθε νέο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, καλύπτει 24ώρη Οδική Βοήθεια όπου κι αν βρίσκεσαι, και άμεση επισκευή σε ένα κορυφαίο δίκτυο Συνεργείων με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την ίδια την εταιρεία. Επιπλέον, με το που αποκτήσεις το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On, ενεργοποιείς μέσω του My Generali app την υπηρεσία τηλεματικής My Drive, που σε επιβραβεύει όσο ασφαλέστερα οδηγείς, ενώ παράλληλα, απολαμβάνεις:

Έκπτωση ασφαλίστρων, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου σου

Μηνιαίες επιβραβεύσεις και επιπλέον εκπτώσεις ανάλογα με το οδηγικό σου σκορ

Εξατομικευμένες συμβουλές για να γίνεις πιο ασφαλής οδηγός για εσένα και τους γύρω σου

Έξυπνα tips οδήγησης για να εξοικονομείς καύσιμα, προστατεύοντας το περιβάλλον και το όχημά σου

Συνολικά, μπορείς να πληρώσεις έως και 70 ευρώ λιγότερα για τα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σου!

Μάθετε περισσότερα εδώ για την Generali.

Τι μου έχει μείνει μέχρι σήμερα από την προσωπική μου εμπειρία; Μα καταρχήν, ότι οι εκδρομές στη φύση είναι υπέροχες, αλλά μπορεί να κρύβουν και εκπλήξεις. Κάποιες φορές ευχάριστες, ενώ άλλες όχι και τόσο. Από την άλλη όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάθε φορά που βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσης μας (όπως για παράδειγμα το σπίτι μας) να είμαστε προετοιμασμένοι. Να έχουμε την κατάλληλη ασπίδα προστασίας από μικρές και μεγάλες ανατροπές που μπορεί να ανατρέψουν κυριολεκτικά την πορεία μας.

Παράλληλα, έπεισα τον κολλητό μου, ο οποίος ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα και είχε πάρει πρόσφατα δίπλωμα οδήγησης, να κάνει ασφάλεια αυτοκινήτου στην Generali, τον Lifetime Partner που σου δίνει πάντα περισσότερα χάρις στα σύγχρονα προγράμματα που προσφέρει και τους εκπαιδευμένους επαγγελματίες συμβούλους που διαθέτει, ώστε να βρίσκονται κοντά σου σε κάθε βήμα. Ακόμη, συγκατοικώντας με την κοπέλα μου εδώ και ένα χρόνο, το πρώτο πράγμα που αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί στην αρχή της κοινής μας ζωής, ήταν μια ασφάλεια υγείας, που είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για σένα και όσους αγαπάς για να μπορείς να ατενίζεις το μέλλον με ασφάλεια και να κάνεις όνειρα σαν παιδί.

Και αν κάποτε σκεφτόμουν ότι το να κάνω μια ασφάλεια είναι κάτι περιττό, σήμερα είμαι βέβαιος ότι είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει γιατί σε οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητα μας, από το αυτοκίνητο, το σπίτι, την επιχείρηση ως την υγεία μας συνολικά, έχουμε ένα σύμμαχο ζωής, μια αόρατη «πανοπλία» που προσαρμόζουμε στις επιθυμίες και τις αναζητήσεις μας ώστε να πορευόμαστε με χαμόγελο και χωρίς την απειλή και τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης φθοράς, ζημιάς, ή και απώλειας. Η Generali άλλωστε, είναι πάντα εδώ και δίπλα μας για ό,τι χρειαστεί.