Lidl Plus: O μεγάλος νικητής του ανοιξιάτικου διαγωνισμού μόλις παρέλαβε ένα ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman

Καμιά φορά η τύχη μπορεί να σας χαμογελάσει εκεί που δεν το περιμένετε. Καθώς περπατάτε στο δρόμο, την ώρα που βρίσκεστε στο γραφείο σας ή απλά όταν κάνετε τα ψώνια σας στο σούπερ μάρκετ. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και ένας υπερτυχερός καταναλωτής, ο οποίος πριν λίγους μήνες μπήκε για να ψωνίσει σε ένα κατάστημα Lidl και τώρα οδηγεί ένα ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman!

Όλα ξεκίνησαν την άνοιξη, όταν τα Lidl αποφάσισαν να «τρέξουν» έναν μεγάλο διαγωνισμό, στον οποίο οι καταναλωτές ψωνίζοντας σε κάποιο από τα καταστήματα της αλυσίδας, διεκδικούσαν από 50.000 ευρώ σε εκπτωτικά κουπόνια, μέχρι ένα αυτοκίνητο Mini Cooper Countryman.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανοιξιάτικος διαγωνισμός των Lidl «έτρεχε» από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου, διάστημα στο οποίο οι χρήστες του Lidl Plus που ψώνιζαν σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο έπαιρναν 1 συμμετοχή για κάθε 25 ευρώ αγορών και άνω. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπήκαν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν όχι μόνο το αυτοκίνητο αλλά και 50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000 ευρώ για κάθε νικητή, 10 tablets Samsung Galaxy Tab S8+, 10 smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, 10 smart TVs LG OLED 55’’ 4K, 10 ηλεκτρικά ποδήλατα Nilox Doc X8 Plus, αλλά και 10 κλιματιστικά Inverter Toyotomi Kuro 18.000BTU.

Ήρθε χωρίς αμάξι και έφυγε με το Mini Cooper Countryman

Όλοι όσοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό συμμετείχαν απλά κάνοντας τα ψώνια τους. Μάλιστα όσες περισσότερες συμμετοχές συγκέντρωνε κάθε πελάτης, τόσες περισσότερες πιθανότητες είχε να κερδίσει στην τελική κλήρωση.

Ο πρώτος νικητής βέβαια έκανε δικό του το μεγαλύτερο έπαθλο, ένα ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman. Η παράδοση του αυτοκινήτου έγινε την Παρασκευή 16 Ιουνίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς στη Σίνδο, παρουσία του Ιωάννη Καρανάτσιου, Chief Commercial Officer & Member of the Board της εταιρείας, o οποίος μάλιστα έδωσε τα κλειδιά στον υπερτυχερό.

Πάρτε μέρος στον καλοκαιρινό διαγωνισμό

Αν κάτι μας διδάσκει αυτή η ιστορία είναι πως κάθε ημέρα μας είναι απρόβλεπτη. Και τα Lidl έχουν βαλθεί να τη γεμίσουν με δώρα. Από εκεί που θα μπείτε σε κάποιο κατάστημα απλά για να αγοράσετε τα ψώνια της εβδομάδας, μπορεί να φύγετε με κουπόνια Lidl Plus, smart τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ακόμη και αυτοκίνητα.

Το Lidl Plus μάλιστα δε σταματά εκεί. Εξελίσσεται συνεχώς σχεδιάζοντας ενέργειες που ως στόχο έχουν να επιβραβεύσουν τους πελάτες που εμπιστεύονται την Lidl Ελλάς για τις αγορές τους. Έτσι, τον Ιούλιο τρέχει νέος, ξεχωριστός διαγωνισμός, που χαρίζει σε 20 τυχερούς της εφαρμογής πλούσια δώρα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το lidlplus.gr. Φυσικά, μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, να κάνετε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και να πάρετε μέρος στον νέο καλοκαιρινό διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο plus δώρα!