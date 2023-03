Όσκαρ 2023: Το «Τα Πάντα Ολα» θριάμβευσε - Κατέκτησε 7 αγαλματίδια

Το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Μισέλ Γιο (Τα Πάντα Ολα), την πρώτη Ασιάτισα που το καταφέρνει, ενώ εκείνο του Β' Γυναικείου Ρόλου πήγε στα χέρια της Τζέιμι Λι Κέρτις (Τα Πάντα Ολα) που κατέκτησε το πρώτο βραβείο Οσκαρ της καριέρας της

Η ταινία «Τα Πάντα Ολα» των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ ήταν η μεγάλη... πρωταγωνίστρια στα Oscars 2023. Το «Everything Everywhere All at Once» σάρωσε στην 95η απονομή των βραβείων καθώς απέσπασε συνολικά 7 αγαλματίδια. Αντίθετα η ταινία «Elvis» που είχε 8 υποψηφιότητες, δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε ένα βραβείο.

Το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Μισέλ Γιο (Τα Πάντα Ολα), την πρώτη Ασιάτισα που το καταφέρνει, ενώ εκείνο του Β' Γυναικείου Ρόλου πήγε στα χέρια της Τζέιμι Λι Κέρτις (Τα Πάντα Ολα) που κατέκτησε το πρώτο βραβείο Οσκαρ της καριέρας της. Στο Α' Ανδρικού Ρόλου, ο Μπρέινταν Φρέιζερ ήταν ο μεγάλος νικητής για την ερμηνεία του στο The Whale (Φάλαινα), με τον Κε Χουι Καν από το «Τα Πάντα όλα» να παίρνει το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου.

‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’ takes home seven Academy Awards. #Oscars

• Best Picture

• Best Director

• Best Original Screenplay

• Best Actress

• Best Supporting Actor

• Best Supporting Actress

• Best Film Editing pic.twitter.com/NwZTqsn1OY

— Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023