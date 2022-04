Μάχη για την πολιορκημένη Μαριούπολη - Βομβαρδισμοί στο Νικολάεφ - Νέο Ρωσικό τελεσίγραφο

Τα ρωσικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Αζοφστάλ όσο η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τελευταία ενημέρωση: 16:52

Ούτε ένας Ουκρανός στρατιώτης δεν έχει αποδεχτεί προς το παρόν την πρόταση της Ρωσίας για παράδοση οπλισμού, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όμως αυτό δεν εμπόδισε την Μόσχα να απευθύνει νεότερο τελεσίγραφο προς τους στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο χαλυβουργείο της Αζοφστάλ.

Τα ρωσικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Αζοφστάλ όσο η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Προκαταρκτική συμφωνία για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου

Η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα σήμερα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από την υπό πολιορκία Μαριούπολη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

«Δεδομένης της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην Μαριούπολη, εκεί είναι που θα επικεντρώσουμε σήμερα τις προσπάθειές μας», σημείωσε η Βερεστσούκ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Νωρίτερα, ουκρανός αξιωματικός από την υπό πολιορκία πόλη ανέφερε «ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί σήμερα, την στιγμή που το μεσημέρι της Τετάρτης εκπνέει το νέο ρωσικό τελεσίγραφο, που καλεί τους υπερασπιστές της πόλης να καταθέσουν τα όπλα.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Εκρήξεις στη Μικολάγιφ

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο αιρετός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να καλυφθούν και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για το εύρος των υλικών ζημιών ως αυτό το στάδιο.

Φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως πήραν την Κρεμίμνα

Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.

Φόβοι ότι το Ιζιούμ θα γίνει η νέα Μπούκα

Το Ιζιούμ- γνωστή ως πύλη προς την περιοχή Ντονμπάς και τη Μαύρη Θάλασσα - βιώνει σκληρές μάχες, καθώς οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν ως «σταθμό» για να επιτεθούν σε πόλεις στα ανατολικά.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν φόβοι ότι η πόλη θα γίνει η επόμενη Μπούκα, για την οποία η Ρωσία κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων και βασανιστηρίων.

Το Ιζιούμ φέρεται να έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η στρατηγική πόλη, που βρίσκεται 70 μίλια νοτιοανατολικά του Χαρκόβου, και κατευθύνεται απρος την ελεγχόμενη από τους αυτονομιστές ανατολική Ουκρανία, τέθηκε εξολοκλήρου στον έλεγχο των Ρώσων την 1η Απριλίου.

Η Μόσχα έχει εκτοπίσει 500.000 Ουκρανούς στην Ρωσία

Η Μόσχα έχει εκτοπίσει 500.000 ανθρώπους από την Ουκρανία στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα σε Ευρωβουλευτές ένας ηγετικό μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, καλώντας τον Ερυθρό Σταυρό να επικοινωνήσει με όσους αγνοούνται.

«Μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες απελάθηκαν από την Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς οι ίδιοι να συμφωνήσουν», δήλωσε ο Μικίτα Ποτουράγιεφ, επικεφαλής της ανθρωπιστικής επιτροπής του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΣΚΑΙ, Reuters