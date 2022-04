Ουκρανία: Νέο ρωσικό τελεσίγραφο στους υπερασπιστές του Αζοφστάλ - Μπαράζ βομβαρδισμών στη Μαριούπολη

Έληξε η προθεσμία που είχε δώσει η Μόσχα στις ουκρανικές δυνάμεις για να καταθέσουν τα όπλα τους. Μαίνονται οι οδομαχίες στην πόλη, σύμφωνα με τον Ουκρανό κυβερνήτη της περιοχής

Η Ρωσία πλήττει το αχανές χαλυβουργείο Αζοφστάλ, έναν από τους τελευταίους θύλακες αντίστασης στη Μαριούπολη, με βόμβες καταστροφής καταφυγίων (bunker-buster), σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ. «Ο κόσμος παρακολουθεί τις δολοφονίες παιδιών στο διαδίκτυο και παραμένει σιωπηλός» έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας απηύθυνε νέο «τελεσίγραφο» στους Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης να καταθέσουν αύριο Τετάρτη τα όπλα τους, τονίζοντας πως ούτε ένας Ουκρανός στρατιώτης δεν είχε αποδεχθεί την προηγούμενη πρόταση για παράδοση οπλισμού νωρίτερα την Τρίτη.

Τα ρωσικά στρατεύματα θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Azovstal ενόσω η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της 20ης Απριλίου, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός βουλευτής Σεργκέι Ταρούτα από την Μαριούπολη σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε πως ο ρωσικός στρατός έριξε μια ισχυρή βόμβα στο νοσοκομείο που βρίσκεται στην περιοχή της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα κάτω από ερείπια να βρίσκονται 300 άνθρωποι μαζί με παιδιά, όπως μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Drone footage overlooking Azovstal iron and steelworks plant from this morning shows a very battered Mariupol. Footage shows this area: 47.108208, 37.620648. Source: https://t.co/YrrsxLJAlP pic.twitter.com/4eDk51Q75p

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 19, 2022