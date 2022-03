Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η Μαριούπολη δεν θα παραδοθεί» - Σε ασφυκτικό κλοιό τα αστικά κέντρα

α 26η συνεχόμενη ημέρα εξελίσσεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη, Σούμι, Τσέρνισεφ, Ζαπορίζια) να εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον ασφυκτικό κλοιό των ρωσικών δυνάμεων.

Για 26η συνεχόμενη ημέρα εξελίσσεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη, Σούμι, Τσέρνισεφ, Ζαπορίζια) να εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον ασφυκτικό κλοιό των ρωσικών δυνάμεων, χωρίς στον ορίζοντα να διαφαίνεται η προοπτική μίας διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες και αμάχους.

Το πρωί της Δευτέρας εξέπνευσε το ρωσικό τελεσίγραφο προς τις αρχές της υπό πολιορκία Μαριούπολης, με το οποίο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ζητούσε επί της ουσίας την παράδοσης της πόλης. Με οκτασέλιδη επιστολή του απαίτησε οι ουκρανικές δυνάμεις στη Μαριούπολη να «καταθέσουν τα όπλα» και «γραπτή απάντηση» στο τελεσίγραφό του, για να σωθούν όπως είπε οι κάτοικοι και οι υποδομές του λιμανιού στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα.

«Ζητάμε από τις επίσημες αρχές του Κιέβου να δείξουν λογική και να ανακαλέσουν τις διαταγές που είχαν δώσει προηγουμένως, οι οποίες υποχρέωναν τους μαχητές να θυσιαστούν και να γίνουν ‘μάρτυρες της Μαριούπολης’», ανέφερε ο Ρώσος αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

«Καταθέστε τα όπλα σας», δήλωσε ο Μιζίντσεφ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αμυντικής Διαχείρισης της Ρωσίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Όλοι όσοι καταθέτουν τα όπλα τους έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη», δήλωσε ο Μιζίντσεφ, με την ουκρανική απάντηση να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ υπογράμμισε πως «δεν τίθεται θέμα να μιλάμε για παράδοση ή για να κατατεθούν τα όπλα»

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ρωσική πλευρά», σημείωσε επίσης η ίδια σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Ukrayinskaya Pravda. «Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων».

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 2.421 θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία --925 σκοτώθηκαν και 1.496 τραυματίστηκαν-- μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ής Μαρτίου.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσε πως σχεδόν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός της Ουκρανίας ως άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου, με βάση μια έρευνα που διεξήγαγε μεταξύ 9 και 16 Μαρτίου.

«Η κλίμακα του ανθρώπινου πόνου και του αναγκαστικού εκτοπισμού λόγω του πολέμου ξεπερνά κατά πολύ κάθε σχεδιασμό για το χειρότερο σενάριο», δήλωσε ο Αντόνιο Βιτορίνο, Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ. Πρόσθεσε ότι ομάδες του Οργανισμού παρείχαν βοήθεια σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά η πρόσβαση σε όσους βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν σοβαρά παραμένει ανέφικτη.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε σήμερα «ενισχυμένη απαγόρευση κυκλοφορίας» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σήμερα ως τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης. Ο Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε ότι τα καταστήματα, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα ανοίξουν την Τρίτη.

«Ζητώ από όλους να μένουν στα σπίτια τους - ή σε καταφύγια όταν ηχούν σειρήνες», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Ο βομβαρδισμός στο εμπορικό κέντρο Retroville του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους τη νύχτα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις κινήσεις τους για να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Το εμπορικό κέντρο υπέστη πλήγμα πολύ μεγάλης ισχύος, που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων μπροστά στο δεκαώροφο κτίριο που ακόμη κάπνιζε.

Ολόκληρο το νότιο τμήμα του μεγάλου εμπορικού κέντρου καταστράφηκε, όπως και ιδιωτικό γυμναστήριο που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως «εχθρικά πυρά» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου στη συνοικία Ποντίλσκι.

Έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που κατέγραψαν την πρώτη, τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σύννεφο καπνού σε σχήμα μανιταριού, ακολουθούμενη από σειρά εκρήξεων μικρότερης ισχύος. Άλλα πλάνα εικονίζουν πυροσβέστες να βγάζουν έναν από τα συντρίμμια, καλυμμένο από σκόνη.

Περίοικοι, κάτοικοι γειτονικού κτιρίου τα παράθυρα του οποίου διαλύθηκαν από την έκρηξη, είπαν πως είχαν δει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων κοντά στο εμπορικό κέντρο μερικές ημέρες νωρίτερα, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες. Η αρχική έκρηξη στο εμπορικό κέντρο αντήχησε σε όλη την πρωτεύουσα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως Ρώσοι στρατιώτες έκαναν χρήση βομβίδων κρότου λάμψης και πυρών για να διαλύσουν μια διαδήλωση πολιτών υπέρ της Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας σήμερα.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει σχετικά με το περιστατικό. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνονται μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές στην Πλατεία Ελευθερίας της Χερσώνας να τρέχουν για να σωθούν, εν μέσω πυρών.

