Αυτοκίνητο

Toyota: Ανακαλεί πάνω από 591.000 οχήματα στις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Toyota: Ανακαλεί πάνω από 591.000 οχήματα στις ΗΠΑ
Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα, όπως τα Venza, Highlander, Lexus, Tacoma και GR Corolla.

Στην ανάκληση 591.377 οχημάτων στις ΗΠΑ προχωρά η Toyota, λόγω προβλήματος με τον πίνακα οργάνων μέτρησης (καντράν), ο οποίος δεν εμφανίζει κρίσιμες πληροφορίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος ή τραυματισμού, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή για την Ασφάλεια των Αυτοκινήτων (NHTSA), ο ιαπωνικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας θα προβεί σε ανάκληση διαφόρων μοντέλων, όπως τα Venza, Highlander, Lexus, Tacoma και GR Corolla.

Ο πίνακας οργάνων ενδέχεται να μην εμφανίζει την ταχύτητα του οχήματος, το σύστημα φρένων και τις προειδοποιητικές λυχνίες πίεσης ελαστικών λόγω σφάλματος στο λογισμικό του κατά την εκκίνηση του οχήματος, πρόσθεσε η Ρυθμιστική Αρχή στην ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

tags:
Toyota
Ανάκληση οχημάτων

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider