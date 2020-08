Υψηλότερα αναμένεται να κινηθεί ο χρυσός έως το τέλους του έτους, όπως εκτιμά σε νέο της report η Capital Economics, με τίτλο «Gold price to rise a little further by year-end».

Με το πολύτιμο μέταλλο να έχει καταγράψει άνοδο 2,76% τον Αύγουστο και 32,12% από την αρχή του έτους, η Capital Economics αναθεωρεί προς τα πάνω το στόχο της για το χρυσό στα 2.100 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους, από 1.900 δολάρια ανά ουγγιά, επισημαίνοντας πως οι αρνητικές πραγματικές αποδόσεις είναι πιθανό να μειωθούν περαιτέρω, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα για το 2020.

Σύμφωνα με την Capital Economics αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς δεν αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από το επίπεδο του 0,5-0,6%, με τα επιτόκια να παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά. Παράλληλα οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς η Fed έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «ανεχθεί» έναν υψηλότερο πληθωρισμό από το να αποσύρει την ισχυρή νομισματική στήριξη.

Μεγαλύτερη υποχώρηση του δολαρίου

Ώθηση στο χρυσό θα συνεχίσει να προσφέρει και η αποδυνάμωση του δολαρίου, με την Capital Economics να αναμένει μεγαλύτερη υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος το επόμενο διάστημα με τους επενδυτές που δεν επενδύουν με βάση το δολάριο να αυξάνουν την θέση τους στο χρυσό. Aυτό θα λειτουργήσει ως ένας άλλος παράγοντας που θα αυξήσει την τιμή του χρυσού τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Εκτός αυτού ο χρυσός έχει φθάσει σε ιστορικά υψηλά ως προς το ευρώ και το γιεν, οπότε η πτώση του δολαρίου δεν μπορεί να εξηγήσει την αντοχή που επιδεικνύει το πολύτιμο μέταλλο.

Εισροές ρεκόρ σε ETFs

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Capital Economics οι εισροές επενδυτών σε ETFs χρυσού συνέχισαν να αυξάνονται, ωθώντας την συνολική θέση των επενδυτών σε ιστορικά υψηλά. Παρόλο που μερικές από αυτές μπορεί να οφείλονται σε αβεβαιότητες που σχετίζoται με τον κορονοϊο, και την κακή απόδοση άλλων ασφαλών assets όπως είναι το γιεν και το ελβετικό φράγκο, τον τελευταίο μήνα αποτυπωνονται οι κερδοσκοπικές τάσεις που αποτελούν πιθανώς τον μεγαλύτερο παράγοντας πίσω από την αύξηση των εισροών ETFs. Για το λόγο αυτό ίσως υπάρξει μια ήπια διόρθωση τις επόμενες εβδομάδες με τις προοπτικές ωστόσο για το χρυσό να παραμένουν υψηλές.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για την Capital Economics αποτελεί μια πιθανή δεύτερη εφαρμογή των μέτρων του lockdown, που θα προκαλέσει μείωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, και αύξηση των πραγματικών αποδόσεων.