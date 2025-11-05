Νέα «μάχη» για τις 2.000 μονάδες στο ΧΑ

Εντείνονται οι πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών. Σε Aktor, Cenergy και Coca-Cola HBC η σκυτάλη της ανόδου στη σύνθεση του FTSE Large Cap. Απώλειες άνω του 1% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 13:38

Προσπάθεια για να διατηρηθεί το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων γίνεται εκ νέου την Τετάρτη στη Λεωφόρο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να εμφανίζεται ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Σε οριακά αρνητικό έδαφος με απώλειες 0,05% ο βρετανικός FTSE 100, πτωτικά 0,76% ο γερμανικός DAX και απώλειες 0,34% για τον γαλλικό CAC, ενώ ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ που κινήθηκε με αλεπάληλες εναλλαγές προσήμου έως τις 12:00, έκτοτε δέχεται εντονότερες πιέσεις υποχωρώντας έως τις 1.996 μονάδες.

Το ενδιαφέρον στο ελληνικό ταμπλό παραμένει στραμμένο σε τίτλους εισηγμένων που ανακοινώνουν αποτελέσματα, όπως οι Metlen, Τιτάν και ΕΤΕ αύριο, και η Alpha Bank την Παρασκευή.

Η Metlen βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω της προγραμματισμένης για σήμερα ανακοίνωσης της περιοδικής αναθεώρησης των δεικτών MSCI, μαζί με τις μετοχές των Motor Oil και Τρ. Κύπρου.

Λίγο μετά τις 13:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.999,44 μονάδες με απώλειες 0,70%, ενώ οι πιέσεις εντείνονται και για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 1,19% στις 2.235,66 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 65,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,47 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 38 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 74 που υποχωρούν και 39 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη σκυτάλη της ανόδου παίρνουν οι Aktor και Cenergy με κέρδη 3,69% και 2,48% αντίστοιχα, και ακολουθούν Helleniq Energy και Coca-Cola HBC ενισχυμένες περί του 1,10%. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των Motor Oil (+0,69%), Τιτάν (+0,39%) και ΔΑΑ (+0,20%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank με απώλειες 2,55% και 1,97% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ, Viohalco, Jumbo, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Aegean με απώλειες περί του 1,2%-1,3%.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ElvalHalcor (-0,90%), Metlen (-0,84%), ETE (-0,80%), ΔΕΗ (-0,69%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,35%) και Eurobank (-0,31%).

Στον FTSE Mid Cap ήπια άνοδο περί του 0,2%-0,4% καταγράφουν οι τίτλοι των ΟΛΠ, Dimand, Πλαστικά Θράκης και Autohellas. Σε αρνητικό έδαφος οι ΟΛΘ και Άβαξ υποχωρούν 1,40% και 1,27% αντίστοιχα, και ακολουθεί ο τίτλος της ΕΧΑΕ που υποχωρεί 0,96% στα 6,19 ευρώ και κινείται σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ μετρά μόλις 6 ανοδικά κλεισίματα στις τελευταίες 30 συνεδριάσεις.