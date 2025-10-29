Rebound σχεδόν 2% για τον χρυσό πριν από την Fed

Ανακάμπτει από τα χαμηλά τριών μηνών το μέταλλο.

Άνοδο σχεδόν 2% σημειώνουν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, αφότου διεύρυναν τις απώλειές τους την Τρίτη σε σχεδόν χαμηλό τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν την επενδυτική ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου, τη στιγμή που αναμένουν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια και τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης σημειώνουν άνοδο 1,34% στα 4.036,34 δολάρια/ουγγιά. Στην spot αγορά, οι τιμές ενισχύονται κατά 1,83% και διαπραγματεύονται στα 4.024,42 δολάρια/ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 52% από την αρχή του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, ενισχυμένες από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων και συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σήμερα στη Νότια Κορέα, από όπου ανακοίνωσε σήμερα ότι επετεύχθη εμπορική συμφωνία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ ύστερα από συνάντηση των δύο ηγετών στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

«Το κάναμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση δημοσιογράφων για την σύναψη συμφωνίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. «Συνάψαμε συμφωνία. Κάναμε πολλά διαφορετικά πράγματα», σημείωσε επίσης, αναφερόμενος σε μια «εξαιρετική συνεδρίαση».

Επιπλέον, ο Τραμπ θα μεταβεί στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον Κινέζο ομόλογό του, κρίνοντας ότι «πολλά προβλήματα θα επιλυθούν» στη διάρκειά της.

Στο μεταξύ, η Fed αναμένεται ευρέως να προβεί σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση πολιτικής της την Τετάρτη, ενώ οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους μετά το πέρας της συνεδρίασης στη συνέντευξή Τύπου του Τζερόμ Πάουελ για τυχόν σήματα για τα μελλοντικά βήματα της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια.