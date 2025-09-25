Σταθεροποιητικές τάσεις στα υψηλά 7 εβδομάδων για το πετρέλαιο

Η αμερικανική οικονομία έτρεξε με +3,8%, που συνιστά ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια αντί με +3,3% που είχε δείξει η δεύτερη ανάγνωση για το ΑΕΠ.

Σταθεροποιητικές τάσεις στα υψηλά 7 εβδομάδων παρουσίασε το πετρέλαιο την Πέμπτη καθώς η εικόνα από αγορά εργασίας και ΑΕΠ στις ΗΠΑ αποθάρρυνε τους επενδυτές από νέες μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Ειδικότερα, το Brent κέρδισε 0,16% στα 69,42 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό τύπου West Texas Intermediate υποχώρησε οριακά στα 64,98 δολάρια το βαρέλι.

Η αμερικανική οικονομία έτρεξε με +3,8%, που συνιστά ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια αντί με +3,3% που είχε δείξει η δεύτερη ανάγνωση για το ΑΕΠ.

»Η αρχική αντίδραση σε αυτό ήταν ένα μαζικό sell off», σχολίασε ο Φιλ Φλιν, αναλυτής της Price Futures Group.

Καθοδικά λειτούργησαν και οι αρνητικές προσδοκίες σχετικά με τα θεμελιώδη στοιχεία της προσφοράς, με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από το Ιράκ και το Κουρδιστάν.

«Η επιστροφή της προσφοράς από το Κουρδιστάν αναζωπυρώνει τους φόβους για υπερπροσφορά, προκαλώντας πτώση των τιμών που κυμαίνονται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων» επισήμανε η Πριγιάνκα Σακντέβα, αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.